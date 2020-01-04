洪秀柱台南造勢狂批反滲透法！諷「小心赴陸進香回台被約談」：實在很荒謬

▲洪秀柱批評《反滲透法》是以多數暴力方式通過。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者吳奕靖、洪靖宜、徐愷昕／台南報導

洪秀柱4日下午在台南歸仁運動公園舉辦聯合造勢大會，出席嘉賓不僅有台南市6選區立委候選人，同為前黨主席的前新北市長朱立倫、前台南市黨部主委高思博也都到場輔選。洪秀柱上台致詞時，直接狠批民進黨危害台灣言論自由，「言論自由是大家共同追求的目標，主張統一就是叛國，請問我們的言論自由在哪裡？」

台南第6選區立委候選人洪秀柱上台致詞時提到，民進黨發言人接受國外媒體訪問時稱，一旦國會席次超過三分之二，就要改國旗、國歌，甚至主張統一就是叛國。她忍不住怒轟，「請問我們言論自由在哪裡？」，她認為，言論自由是大家要追求的目標，怎麼能說主張統一就是叛國的行為？

▲洪秀柱4日在台南展開聯合造勢活動。（圖／ETtoday攝影中心攝）

另外，洪秀柱針對民進黨2019年12月31日才通過的《反滲透法》再批，民進黨沒有經過討論，就直接逕赴二讀通過法案，難怪人民內心驚驚，「我們台南那麼多神明從大陸來，每年赴大陸進香，小心回台就被約談」。她諷刺，這樣一來是不是關公、媽祖都有共諜嫌疑、都要被約談，「實在很荒謬」！擔心台灣又要再回到威權時代。

面對《反滲透法》的通過，洪秀柱主張「保憲護台三部曲」。她解釋，「這樣讓大家能有生存發展的空間」，最後更激動呼籲，「票投韓國瑜、投國民黨候選人，一起下架民進黨，民進黨不倒，台灣不會好」。

▲洪秀柱主張「保憲護台三部曲」，她認為這樣讓大家能有生存發展的空間。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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