乘客打空姐！降落前離座摔餐盤還推人　長榮「硬起來」將提告

▲長榮航空空服員被旅客施暴。（圖／長榮提供）

記者李宜秦／台北報導

桃園市空服員職業工會監事曲佳雲在臉書爆料，有乘客打傷兩名空服員。經《ETtoday新聞雲》查證，事發於長榮航空香港飛往桃園的班機上。長榮表示，該名旅客在機長降落前廣播時，將餐盤摔至地面並離座，甚至推擠空服員導致其右手受傷，長榮將針對該旅客暴力行為依法處置，也已指派主管慰問組員，並提供後續協助。

曲佳雲3日在臉書指出，有一名80歲的男性旅客打了兩名剛上線的小空服妺妹。她並透露，是港澳線航班。長榮航空今（4日）天向《ETtoday新聞雲》證實，確實有此事發生。

請繼續往下閱讀...

▲長榮表示，將對施暴旅客提告。（示意圖／記者趙永博攝）

長榮航空表示，1月3日BR868香港-桃園航班於機長降落前廣播時，一名旅客將餐盤摔至地面並離座，空服員前往請旅客回座，但旅客不願意配合，並推擠兩名空服員，致使其中一名空服員右手肘挫傷、瘀青，在事務長向旅客提出警告通知後，該名旅客才回座。



該班機機長獲悉此狀況後，立即以電報通知桃園機場報警處理，飛機在15時11分平安降落桃園機場，此名旅客隨即由航警局帶走做後續調查，公司也指派主管陪同該班機組員前往航警局協助做筆錄。



長榮航空強調，絕不容許任何人有危害飛安的言行舉止，也會保護員工免於在職場上被傷害的恐懼，對於該名旅客不理性的暴力行為，將會依法處理。此位受傷的空服員在同仁陪同下前往醫院就醫及驗傷，並對旅客提出告訴，公司已指派主管前往關心及慰問該班機組員，也會提供後續相關協助。