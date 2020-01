美國再改徵兵制？推特瘋傳「第三次世界大戰」　兵役登記網站過量當機

▲美國目前為全募兵制。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國早在1973年實施全募兵制,不過近來與伊朗的緊張局勢,讓許多美國人民擔心,是否會再次恢復徵兵制,「第三次世界大戰」(#WorldWarIII)的主題標籤也立刻成為推特熱搜。美國兵役登記網站更在3日被湧入登記的民眾癱瘓,讓官方發文強調,若國家有緊急需求,仍需透過立法草案來執行。

CNN報導指出,美國總統川普下令空襲擊殺伊朗「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼(Qasem Soleimani)後,「第三次世界大戰」(#WorldWarIII)的主題標籤就成為推特熱門關鍵字。由於伊朗最高領袖哈米尼誓言報復,美國與伊朗的緊張局勢再度升級,推特熱烈討論兩國是否開戰,以及美國再度實施徵兵制的可能性。

The Selective Service System is conducting business as usual. In the event that a national emergency necessitates a draft, Congress and the President would need to pass official legislation to authorize a draft. pic.twitter.com/M4tY2dLoX1