元旦起連3天重大交通事故　台中市警局4日展開交通大執法

▲台中市警局4日起至6日，展開為期3天的交通大執法。（圖／台中市警局交通大隊提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市自2020年元旦起至今日，接連3天發生重大車禍，事故起因皆為駕駛人違反交通規定及車輛在行駛中發生故障，有鑑於此，警方將於4日起至6日止，展開為期3天的交通大執法，除針對酒後駕車、超載、超速、闖紅燈等重大違規行為加強取締外，也將對大型車加強稽查，提升大型車對安全設備的重視。

台中市警局交通大隊表示，1月1日中午12時許，台中市台74線近市政路匝道口處，1部裝載預拌混泥土營大貨車行駛中右後輪突然脫落飛出，1部自小客車駕駛因反應不及撞上輪胎後，後方2輛自小客閃避不及追撞，這起連環車禍一度造成台74線車道封閉。

2日在沙鹿區中山路，一名汽車維修技師駕駛客戶送修的車輛外出試車，逆向行駛撞死騎機車雙載的2名男女；接著3日在南屯區向上路段，一部聯結車接續與1部自小客車及1部自小貨車發生碰撞，造成2死1傷。短短3天期間，已連續發生3件造成4死9傷的重大交通事故，因此警方決定展開為期3天的交通大執法。

交通警察大隊大隊長林沐弘表示，這幾起交通事故，除了駕駛人違規及個人疏忽外，車輛機件在駕駛中發生故障也是引起交通事故的原因，車輛機件故障若又遇到高速行駛、過彎或路面顛簸時，很容易造成交通事故發生，若致他人死傷或車輛因此毀損，還須擔負刑事及民事上的責任。

另外，大型車長時間行駛或在行經下坡路段，過程中因煞車過熱導致煞車失靈，而衍生的車禍也偶會發生，台中市政府警察局交通警察大隊提醒，大型車駕駛人應落實行前檢查、定期更換煞車油，並於長下坡路段善用檔煞，不可緊踩煞車不放，保持「安全行車距離」，讓煞車系統出狀況時有「距離」與「空間」進行處理；長下坡路段發現煞車失靈應開啟雙黃燈、長按喇叭不放警示，利用山壁或護攔摩擦減速，逐步退檔降低速度。

台中市政府警察局局長楊源明呼籲，為了有效防制交通事故，除嚴正執法外，將於1月15日起啟用「沙鹿區向上路6段下坡路段」、「台61線西濱快速道路北上157.8至151.6公里處」及「台61線西濱快速道路南下148.1至156.4公里處」區間測速執法設備，預計可大幅降低交通事故及違規情形，對於市民的用路安全將更有保障。最重要的還是駕駛人別拿自己以及他人的生命開玩笑，唯有安全駕駛才是回家的路。

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