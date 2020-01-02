Apple、Facebook等39家境外電商已開發票　今年起若沒收到發票可檢舉！

▲民眾今年起在App Store等跨境電商消費，都有發票可以領（圖／達志影像／美聯社）

記者吳靜君／台北報導

財政部台北國稅局表示，至今（2）日止已經有39家跨境電商開立發票，占跨境電商的銷售額超過95%以上，每年境外電商所開發票大約是2.69億張，其中大型跨境電商都陸續開發票了，包含Google、Apple、Sony、Facebook、Uber、Uber Eat等都開立雲端發票。

民眾近期是否收到跨境電商像是Apple等寄出開立發票通知書？財政部台北國稅局表示，境外電商雲端發票輔導期已經結束，如果今年開始在跨境電商消費沒收到發票，民眾就可以檢舉、稽徵單位可以開罰。

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台北國稅局表示，境外電商開立雲端發票的輔導期已屆滿，應依規定開立雲端發票，如仍未開立雲端發票，將依法處罰。

台北國稅局統計，截至今日止，社友稅籍的跨境電商約133家，已有39家境外電商開立雲端發票，例如：UpToDate、 Google、Apple、Sony 、Digital River GmbH 、Various 、Amazon、 Airbnb、 Uber、 Uber Eat 、Facebook、Nexway、Audible、Expedia、Agoda、Dropbox等。

今年1月2日已開立雲端發票的39家境外電商申報營業稅銷售額占全部營業中境外電商總銷售額的比率超過95%。台北國稅局表示，尚未開立雲端發票之境外電商，將依加值型及非加值型營業稅法第51條或第52條及稅捐稽徵法第44條規定擇一從重處罰，最高罰鍰可達100萬元。

台北國稅局呼籲境外電商，有關導入雲端發票假使有任何疑義或困難，請儘速聯繫該局或財政部財政資訊中心，以期完成系統介接，順利開立雲端發票，避免未開立雲端發票影響消費者中獎權益及遭消費者檢舉。