「兩棲蛙人將軍」是家中長子：我不怕吃苦！殞落黑鷹空難　弟苦瞞93歲老母

▲洪鴻鈞少將罹難。（圖／翻攝自國防大學臉書專頁）

記者吳奕靖、林昱萱／金門報導

國軍黑鷹直升機於2日上午墜落，釀成8死5傷的慘劇，其中參謀總長沈一鳴、國防部情次室助理次長洪鴻鈞少將等高階將領都不幸罹難。老家在金門的洪鴻鈞是家中長子，從小就立志從軍，並告訴父母自己不怕吃苦，晉升少將之後，更是家中的驕傲，但如今卻發生此憾事，讓親友們都不忍告訴洪鴻鈞的高齡93歲的媽媽。

這起事件發生在2日上午8時許，當時黑鷹直升機因不明原因墜毀，釀成8死5傷的慘劇，而第一批抵達現場的搜救員表示，飛機前後都已經折斷，場面相當令人不捨。此外，其中一名英勇殉職的少將洪鴻鈞是家中長子，從小就想從軍報效國家，起先遭到父母的反對，但他以堅定的意志告訴並說服媽媽，「我不怕吃苦，我有決心」。

▲洪鴻鈞是家中的長子。（圖／地方中心翻攝）

憾事發生之後，洪的弟弟也在臉書發文提到，「感謝大家的關心，目前我還沒想讓老媽媽知道，請各位親朋好友不要到我家關心，萬分感謝」，短短幾句話卻讓人感到格外不捨。

洪鴻鈞是陸軍官校56期畢業，曾到美國突擊兵學校受訓，2012年晉升少將，有「兩棲蛙人將軍」美名，去年6月接任國防部情次室助理次長。此外，洪鴻鈞接任少將時，他的母親在家人的陪伴下前去觀禮，當時還流下驕傲、欣慰、喜悅的淚水，如今卻發生此憾事，讓親友們都不知道該如何告訴洪母，深怕已經高齡93歲的她會承受不住沉重地噩耗。

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