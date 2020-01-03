新北市第10選區政見會登場　李縉穎籲打破藍綠惡鬥：給無黨派年輕人機會

▲新北市第10選區立委政見發表會，李縉穎率先發表。（圖／翻攝自YouTube／大豐）

記者張嘉晏／綜合報導

新北市第10選區今（3日）舉辦立委候選人公辦電視政見發表會，5位候選人中唯國民黨林金結缺席。而無黨籍李縉穎則是率先發表，除了講述發展科技園區、育兒福利等政見，也呼籲選民打破藍綠，給無黨派色彩的年輕人一個機會。

李縉穎率表示自己從小在土城、三峽地區長大，面對家園人口快速成長，他也不斷思考要如何讓家鄉更好、更宜居。他說，現今國會亂象不斷，藍綠惡鬥造成國民薪資零成長，加上人口外移、政府大量舉債，內耗相當嚴重；另外「立委當議員做、議員當里長做」，著重於跑攤、不問政的現況也讓他相當不解。

李進穎是政治經濟背景出身，他表示自己是無黨無派的候選人，國家的利益應超越黨派色彩，「台灣必須拒絕意識形態的操弄，回到拚經濟、拚進步和拚發展的正軌上。立委更要有世界格局、國家高度，擘劃未來10年、20年的發展。」

▲李縉穎推0-6歲國家養、科技園區發展 。（圖／翻攝自李縉穎臉書）

李縉穎表示，他的政策設計藍圖分為三層，頂層將先進行國會改造和國土規劃，接著再利用中層的配套落實地方與基層。他舉例，他與郭台銘都提倡「0-6歲國家養」，這個就是頂層和中層規劃，至於基層落實方面，他則推出公托公幼免抽籤、中央地方整合資源釋出閒置土地、加碼生育補助以及養育補助等。

李縉穎會後也在臉書發文，他表示今日很高興能夠見到兩大黨之外的2位候選人，同時也和民進黨吳琪銘彼此打氣、給予祝福，「期盼這是一場君子之爭，大家都要一起來為土城三峽的未來努力。」

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