黑盒子搜尋人員下山！他蹲低身子默默收拾裝備...面對媒體追問僅回「2字」

記者游芳男、戴若涵／宜蘭報導

空軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午迫降新北市烏來山區，機身、機尾前後折斷，造成8名將官殉職，另5名受傷送醫治療，其中參謀總長沈一鳴也在罹難名單內。軍方3日清晨7時即派員上山尋找黑盒子，要進一步釐清失事原因，終於在上午10時40分尋獲黑盒子。

▲▼搜尋黑鷹直升機黑盒子行動，人員收拾裝備下山。（圖／記者游芳男攝，下同）

2日上午一架黑鷹直升機失事墜毀釀成重大傷亡！機上共13人，其中8名將官殉職，另外5名則是受傷，獲救後陸續被接送下山就醫治療。軍方3日上午7時派出30多名特戰、嘉義空軍聯隊人員上山搜尋黑盒子。帶隊指揮官國防部總督察長黃國明出發前特別提醒，黑盒子在機上位置、顏色及外觀，以求儘早找到盒子。

▲軍方3日派員入山搜尋黑鷹直升機黑盒子，以釐清8死、5傷肇因。（圖／記者游芳男翻攝）

中午11時50分許，一批4、5名搜尋黑盒子人員下山，避談是否找到黑盒子，同時收拾通訊相關器材上車，面對媒體詢問，搜尋行動OK嗎？搜救人員僅回復OK。不久後國防部即證實，現場人員已於上午10時40分尋獲「失事殘存飛行紀錄器FDR」（黑盒子），將送往國家運輸安全調查委員會等相關單位進行資料判讀，要進一步釐清黑鷹直升機失事原因。

另外，由於墜機事故位於台北地檢署與宜蘭地檢署轄區交界，兩署共派出4組檢察官與法醫抵達三總，在2日晚間漏夜進行相驗工作，深夜11時49分左右罹難者遺體均相驗完畢交還家屬。

▲黑鷹失事釀8死、5傷慘劇。（圖／記者游芳男翻攝）

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