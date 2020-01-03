悼念黑鷹失事扯年改　王惠美挨轟再發文：相信軍警消不會認為被消費

▲王惠美臉書再度發文。（圖／翻攝自王惠美臉書）

記者張乃文／綜合報導

空軍黑鷹直升機2日發生意外，釀成參謀總長沈一鳴等高階將官在內8死5傷，各界也紛紛哀悼致意。而彰化縣長王惠美也在臉書表達悼念，但卻將失事事件與年金改革搭在一起，引發網友砲轟。隨後，她又再度發文表示，對於各界的指教，她選擇傾聼與寬容，因為她在意的是保障軍警消的工作尊嚴，她相信軍警消同仁不會認為是在消費他們。

王惠美2日在臉書發文，內容提到國軍高階將領嚴重失事案件，感到無限遺憾，她認為「更令人遺憾的是」，改革中對軍警消工作的特殊性沒有「充分考量」，「無法給予退休的軍警消人員足夠的保障」。而此篇文一出也引起許多網友不滿，更痛批她根本是在消費亡者。

王惠美3日又再發一篇文，她說，面對意外事件，除了哀傷與不捨，總希望他們的犧牲不能如流星般消失。她祈願逝者一路好走，一位優秀軍人的養成殊為不易，特別是參謀總長的育成，更多國家資源的投資而來，失去這八位將官是國家莫大的損失。她指出，痛定思痛之餘，她也衷心希望能喚起政府正視軍警消的危勞性，多給他們一點尊重與照顧，不管是在職期間的危險加給，或者是退休後的權益問題，都應該要有特殊的考量，這也是她從擔任立委一直到現在一貫的主張。

王惠美說，對於各界的指教，她選擇傾聼與寬容。因為她在意的是保障軍警消的工作尊嚴、關心的是地方警消的人力不足現象，她相信軍警消同仁不會認為我在消費他們。她也再次向0102黑鷹事罹難的八位軍士官表達沈痛的哀悼，並向其家屬致上最深的關懷，願亡者安息，生者平安健康，早日康復。

▲王惠美被網友砲轟。（圖／翻攝自王惠美臉書）

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