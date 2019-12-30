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大武車站-菩安號誌站手機暢通了！南迴鐵路第一階段訊號改善啟用

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▲▼國家通訊傳播委員會（NCC）2019.12.30於臺東大武車站舉辦「臺鐵南迴線(大武車站-菩安號誌站)行動寬頻訊號開通典禮」，由NCC代理主任委員陳耀祥協同NCC委員孫雅麗及委員郭文忠，邀請立法委員劉櫂豪、行政院東部聯合服務中心副執行長洪宗楷、行政院科技會報辦公室主任蕭景燈、臺東縣大武鄉鄉長黃建賓、交通部郵電司司長王廷俊及五大電信業者代表等，正式開通臺東大武車站至菩安號誌站間的行動寬頻訊號（圖／NCC提供）
▲NCC代理主任委員陳耀祥30日主持「台鐵南迴線(大武車站-菩安號誌站)行動寬頻訊號開通典禮」

記者陳世昌／台北報導

台鐵鐵南迴線第一階段行動通訊改善工程30日正式完工啟用，台鐵旅客行經大武車站-菩安號誌站之間，終於可使用到訊號通暢的手機通話與上網服務。負責南迴線通信改信的國家通訊傳播委員會(NCC)表示，將持續與公務機關及電信業者再接再厲，勢必讓台鐵南迴線全線的行動寬頻訊號改善工程，如期於109年底前完成。

台鐵南迴線全長98.2公里，沿線有35座長短隧道，總長約40公里，旅客於約1.5小時的乘車期間，大多無法接收到行動寬頻訊號。NCC自108年起即協調臺鐵局等公務機關及電信業者著手改善臺鐵南迴線的行動網路訊號。12月30日優先開通「大武車站至菩安號誌站」的行動寬頻訊號，讓每年搭乘臺鐵南迴線的55萬人次旅客，能感受到行動寬頻訊號改善的初步成果。

▲▼國家通訊傳播委員會（NCC）2019.12.30於臺東大武車站舉辦「臺鐵南迴線(大武車站-菩安號誌站)行動寬頻訊號開通典禮」，由NCC代理主任委員陳耀祥協同NCC委員孫雅麗及委員郭文忠，邀請立法委員劉櫂豪、行政院東部聯合服務中心副執行長洪宗楷、行政院科技會報辦公室主任蕭景燈、臺東縣大武鄉鄉長黃建賓、交通部郵電司司長王廷俊及五大電信業者代表等，正式開通臺東大武車站至菩安號誌站間的行動寬頻訊號（圖／NCC提供）
▲NCC代理主任委員陳耀祥協同NCC委員孫雅麗及委員郭文忠，邀請立法委員劉櫂豪、行政院東部聯合服務中心副執行長洪宗楷、行政院科技會報辦公室主任蕭景燈、臺東縣大武鄉鄉長黃建賓、交通部郵電司司長王廷俊及五大電信業者代表等，正式開通臺東大武車站至菩安號誌站間的行動寬頻訊號。

NCC30日於臺東大武車站舉辦「台鐵南迴線(大武車站-菩安號誌站)行動寬頻訊號開通典禮」，由NCC代理主任委員陳耀祥協同NCC委員孫雅麗及委員郭文忠，邀請立法委員劉櫂豪、行政院東部聯合服務中心副執行長洪宗楷、行政院科技會報辦公室主任蕭景燈、臺東縣大武鄉鄉長黃建賓、交通部郵電司司長王廷俊及五大電信業者代表等，正式開通臺東大武車站至菩安號誌站間的行動寬頻訊號；並宣示109年底前將打通臺鐵南迴線全線的行動通信任督二脈，屆時民眾搭乘臺鐵往返臺東至屏東間，將可隨時隨地享有良好的行動上網服務。

NCC強調，為規劃及改善南迴沿線訊號涵蓋，施工人員必須於夜間臺鐵停駛後，循臺鐵軌道逐步確認，又因南迴線行經地區多為山林峽谷間，沿線多隧道區段，且無公路可抵達，其難度及挑戰性實遠遠超過其他區段。

歷經多會議討論及現場會勘，終於完成土地承租、電信設備設置評估、電力及電信管線安排等事務，由中華電信、台灣大哥大、台灣之星電信、亞太電信、遠傳電信五家業者共同出資6仟多萬元，配合臺鐵局人員動用了750工班人次，以短短50天的時間，提前於108年12月30日完成「大武車站至菩安號誌站」間的行動寬頻訊號改善工程。

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