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「1背包+1機車」一生最美回憶！80歲高雄阿嬤：人生中最瘋狂的18天

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▲80歲阿嬤完成人生第二次的獨立環島,花了18天的時間 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲80歲阿嬤曾玉真完成人生第二次的個人獨自環島，花了18天的時間，在彰化八卦山大佛前留影。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市教育局一名80歲的志工劉曾玉真，過年前用18天時間完成一人機車環島，騎著10多年的機車，從南到北飆了超過1000公里，廟宇添香油的收據成為她環島的路線圖；她説，「台灣變了，變的更美麗！」，而聽到她獨立完成環島的友人們都說阿嬤：「太瘋狂了」。

手裡拿著超過30張，來自全國大小廟宇添香油錢的收據，分別有300、500元，最多的有1000元；劉曾玉真說，18天時間一人完成環島，只要看見有廟宇，不分大小，就會進去點香拜拜，除了祈求神明保祐自己環島一路平安，另外就是為家人與好友祈福，希望新的一年平安順事。

請繼續往下閱讀...

▲80歲阿嬤完成人生第二次的獨立環島,花了18天的時間 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲80歲阿嬤完成人生第二次的獨立環島,用香油錢的收據記錄自己的18天行程 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

上月2日一個人就從高雄出發，一個輕便的背包，裝著幾件簡單的換洗衣服，還有一件高雄市教育局贈送志工的雨衣，一路上，沒有人為她拍照，僅有一張在彰化八卦山大佛底下，當時請人用手機幫她拍下與大佛的合照，添香油錢的收據，意外成為見證劉曾玉真完成機車環島的證明。

劉曾玉真的丈夫是軍人，10多年前去世後，年輕時以編織為業的她，退休後除了在社區教學，也在教育局擔任志工，還考取了街頭的藝人證；9年前為了要去台北參加二阿姨的喪禮，劉曾玉真就曾一人獨自騎機車到台北，最後以17天的時間回到高雄家中，此次是她第二次獨自完成機車環島。

劉曾玉真說，不同的是，這次是自己想再自我挑戰，原本抱持著不行就中途放棄，主要是子女擔心她年事已高，不願她再做這種瘋狂的舉動；與上次環島相比最大的不同，她說，是自己與一路陪伴的機車都變老了，並且台灣也變了，卻是變的更美麗，還有台北的樓房變的更高，人與人之間互動變的更可愛。

▲80歲阿嬤完成人生第二次的獨立環島,花了18天的時間 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲80歲阿嬤完成人生第二次的獨立環島,花了18天的時間 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲80歲阿嬤完成人生第二次的獨立環島,花了18天的時間 。（圖／記者吳奕靖攝）18天的一人機車環島，劉曾玉真總共花費了1萬8千元，其中1萬元都是拿來添廟宇的香油錢；她說，人生能有2次一人機車環島長途旅行已足夠，希望成為自己一個最美麗的回憶。

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