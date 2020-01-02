市政府與UNIQLO跨界合作　新竹動物園制服吸睛

▲UNIQLO贊助200餘套服飾，與竹市府攜手打造工作服裝。 （圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

歷時兩年多的時間，新竹市立動物園於去(108)年12月 28日重新開園，開幕以來人潮不斷，新竹市長林智堅打造友善動物、以動物為本的重要生命教育場域，初衷與理念獲日本知名服裝品牌UNIQLO的肯定與認同，贊助200餘套服飾，與新竹市政府攜手為動物園飼養員、獸醫與導覽人員打造兼具專業與美學工作服裝。

新竹市政府行政處表示，新竹市立動物園乘載著三、四代新竹人的共同回憶，重生後將成為這座城市的代表品牌，UNIQLO表示，動物園再生計劃與UNIQLO同樣抱持「讓生活更美好」理念，UNIQLO希望藉由工作服裝設計，發揮企業所長貢獻一己之力。

「設計良好的制服提升我們的專業，工作起來更便利、更樂在其中!」新竹市立動物園主任楊家民指出，動物園第一線服務同仁包括獸醫、飼養員、導覽人員以及志工，根據工作性質不同，需要工作服裝也不一樣，這次與UNIQLO討論溝通後，由UNIQLO選擇適合材質與機能服飾，作為動物園同仁制服的贊助合作。

動物園表示，獸醫直接與動物接觸，工作經常沾上血污，因此UNIQLO捐贈「黑色水洗工作襯衫與黑色束口褲」，讓獸醫方便活動，深色服飾也降低動物威脅感，避免受到鮮豔色系的刺激，為動物們的健康提供最佳的照護。

針對作為動物們最親密好朋友與照顧者的飼養員，經常需要搬運重物、在園區各個角落奔波，UNIQLO捐贈「內搭棉質圓領Ｔ恤，外搭彈性刷毛連帽外套，加上工作褲」，讓飼養員可以輕鬆處理動物大小事，彈性方便的設計讓身體不會受到衣物的束縛，面對寒冷冬天與新竹強烈的九降風，可再選搭特級輕羽絨背心，兼具保暖亦不影響工作活動的功能，為飼養員的健康做把關。

新竹市立動物園提到，在針對與民眾直接第一線接觸的導覽人員也細心規劃，UNIQLO以「牛仔/法蘭絨襯衫，搭配多色牛仔褲/彈性緊身褲，外罩軍裝連帽外套」，打造年輕有活力的形象，拉近與民眾的距離，還能適應室外多變的天氣型態，讓導覽員能以最佳狀態迎接遊客，幫助大小朋友更加認識園內的動物生態與知識。

行政處補充，除了動物園的員工制服，UNIQLO也贊助軍裝連帽外套、蓬鬆背心、飛行外套，提供志工、值班等人員使用，並規劃與新竹家扶中心合作，讓小朋友在店鋪挑選新衣後，開園後帶領孩子一起到動物園遊覽，帶給小朋友們難忘的美好記憶，發揮企業社會責任。

市府表示，新竹市立動物園全新開園是屬於整座城市的慶典，非常感謝民間企業力量投入，協助打造友善動物、歷史記憶與生命教育的動物園，特別感謝遠東巨城購物中心、日商台灣森永製菓、義美食品、UNIQLO台灣、動物星球頻道等企業，與市府攜手為市民留下美好回憶。