搶退休市場！壽險業攜手「銀行+投信」合推投資型保險專案　外幣資產配置規劃退休金

▲多數壽險公司紛紛推出投資型保單，不過投資有風險，民眾在投資前應詳閱保險商品說明書。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

法國巴黎人壽26日宣布，與彰化銀行、瀚亞投資聯手推出投資型保險專案，透過連結目標到期債券基金的設計，讓保戶享有合理的資產配置與較明確的投資目標，滿足民眾想要兼具投資和保障的需求。

根據內政部統計處，台灣民眾平均壽命達80.7歲，意味著退休後，可能面臨10多年沒有工作收入的光景，因此，多數壽險公司認為及早規劃退休資金相當重要，也紛紛推出各種不同類型的投資型保單。

法國巴黎人壽表示，與彰化銀行、瀚亞投資聯手推出的「享利成彰投資型保險專案」，提供壽險、年金雙平台，讓民眾可依本身有無壽險需求投保；同時考量愈來愈多民眾將外幣作為資產配置的一環，還提供多元幣別的選擇，讓客戶資金配置更為靈活。

該專案主要連結瀚亞投資推出的「瀚亞2026目標到期新興市場債券基金」，以「360」做為主要特色。此基金有相當比重投資於非投資等級的高風險債券，且基金配息來源可能為本金。

法國巴黎人壽指出，有別市面上多數目標到期債的組成，加碼成熟國家投資級債約30%（投資組合為基金規劃比例，實際投資組合細項須以基金成立後公布為準），投資期間為6年期內的產品，投資團隊於亞洲高收益債0違約紀錄，搭配穩健操作策略及資產配置，以360度全力守護投資人的資產為目標。

此外，為減少新興市場匯率風險干擾，法國巴黎人壽表示，該基金不持有任何當地貨幣計價債券，希望以更低的波動度，創造更優質的績效表現。瀚亞投資也表示，團隊在全球管理超過2100億美元資產，並擁有300名以上投資專家，將嚴格控管債券違約率，把關下檔風險，保護投資人的資產。

法國巴黎人壽提醒，保戶購買投資型保險保單除投資標的信用風險外，仍應留意匯率風險，且經濟走勢預測不必然代表投資績效，投資前應詳閱保險商品說明書，並確認保障範圍和給付方式適合自身需求及承受各項風險能力等因素，才能發揮投資型保險所帶來的投資與保障功能。