　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

搶退休市場！壽險業攜手「銀行+投信」合推投資型保險專案　外幣資產配置規劃退休金

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲金錢，鈔票，理財，投資，存錢，投資型保單。（圖／pixabay）

▲多數壽險公司紛紛推出投資型保單，不過投資有風險，民眾在投資前應詳閱保險商品說明書。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

法國巴黎人壽26日宣布，與彰化銀行、瀚亞投資聯手推出投資型保險專案，透過連結目標到期債券基金的設計，讓保戶享有合理的資產配置與較明確的投資目標，滿足民眾想要兼具投資和保障的需求。

根據內政部統計處，台灣民眾平均壽命達80.7歲，意味著退休後，可能面臨10多年沒有工作收入的光景，因此，多數壽險公司認為及早規劃退休資金相當重要，也紛紛推出各種不同類型的投資型保單。

法國巴黎人壽表示，與彰化銀行、瀚亞投資聯手推出的「享利成彰投資型保險專案」，提供壽險、年金雙平台，讓民眾可依本身有無壽險需求投保；同時考量愈來愈多民眾將外幣作為資產配置的一環，還提供多元幣別的選擇，讓客戶資金配置更為靈活。

該專案主要連結瀚亞投資推出的「瀚亞2026目標到期新興市場債券基金」，以「360」做為主要特色。此基金有相當比重投資於非投資等級的高風險債券，且基金配息來源可能為本金。

法國巴黎人壽指出，有別市面上多數目標到期債的組成，加碼成熟國家投資級債約30%（投資組合為基金規劃比例，實際投資組合細項須以基金成立後公布為準），投資期間為6年期內的產品，投資團隊於亞洲高收益債0違約紀錄，搭配穩健操作策略及資產配置，以360度全力守護投資人的資產為目標。

此外，為減少新興市場匯率風險干擾，法國巴黎人壽表示，該基金不持有任何當地貨幣計價債券，希望以更低的波動度，創造更優質的績效表現。瀚亞投資也表示，團隊在全球管理超過2100億美元資產，並擁有300名以上投資專家，將嚴格控管債券違約率，把關下檔風險，保護投資人的資產。

法國巴黎人壽提醒，保戶購買投資型保險保單除投資標的信用風險外，仍應留意匯率風險，且經濟走勢預測不必然代表投資績效，投資前應詳閱保險商品說明書，並確認保障範圍和給付方式適合自身需求及承受各項風險能力等因素，才能發揮投資型保險所帶來的投資與保障功能。

 
ET快訊
梁文音穿白裙吃喜酒「東西半球掉出」踩場新娘！胸下割2大洞尺度
飯店魔性地毯「要用生命來走」暈爆　8千人強迫症發作「想拉直」
聖誕節沒放假「他」害的！趙少康怒：年輕人應該生氣…網揭真正原
BMW停車擋3格！「一佔50分鐘↑」爽過聖誕節..警察撥2通
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

搶退休市場！壽險業攜手「銀行+投信」合推投資型保險專案　外幣資產配置規劃退休金

南山人壽電腦系統改善期限逼近　工會呼籲金管會嚴格把關「別連累員工過年加班」！

實現弱勢孩童聖誕願望！三商美邦揪全台9個公益單位　攜手認捐溫暖禮物

台灣人愛買保單「保障卻不足」！金管會整頓儲蓄險　壽險公會提4大點：發揮保險價值

儲蓄險砍殺…熱門保單即將大搬風！壽險業看「利變型+投資型保單」成2020年主打戰場

儲蓄險「雙重砍殺」明年貴兩波…最高暴漲30%！壽險業嘆：民眾失去穩定金流養老

金管會出手整頓保險業亂象　房貸壽險保單有新規

「拖把浪浪」害怕人類...2年不讓摸　她安撫卸心防！暖剃長髮找新家

蕭敬騰狂唱4首！認五月天「哥中之哥」　唱《說好不哭》：只有我能代替周杰倫ＸＤ

離奇事故！路中「憑空冒出機車」　廂型車駛出秒擦撞...網驚：有蟲洞？

好像小學生犯錯一樣要罰寫100次　韓國瑜：我貪汙抓去關每天含豬膽

時薪↑158元、百貨禁免洗餐具　2020五領域13項新制一次看！

2019「年度夯歌」串燒起來　3分鐘英文流行曲一次聽完！

巨型貴賓狗給你「真正熊抱」　店員搶抱笑：腰可能會閃到

11年的兄弟情！最好的朋友結婚了　王嘉爾為他準備舞台..彌補婚禮遺憾

玄彬聽到「賢內助」嘴角忍不住上揚　孫藝真想送禮..口袋掏出「手指愛心」

Jasper最新朋友誕生　「餃伯組合」高原互喊名字超級萌

搶退休市場！壽險業攜手「銀行+投信」合推投資型保險專案　外幣資產配置規劃退休金

南山人壽電腦系統改善期限逼近　工會呼籲金管會嚴格把關「別連累員工過年加班」！

實現弱勢孩童聖誕願望！三商美邦揪全台9個公益單位　攜手認捐溫暖禮物

台灣人愛買保單「保障卻不足」！金管會整頓儲蓄險　壽險公會提4大點：發揮保險價值

儲蓄險砍殺…熱門保單即將大搬風！壽險業看「利變型+投資型保單」成2020年主打戰場

儲蓄險「雙重砍殺」明年貴兩波…最高暴漲30%！壽險業嘆：民眾失去穩定金流養老

金管會出手整頓保險業亂象　房貸壽險保單有新規

2020年「新制懶人包」一次看！時薪150→158元、電動機車補助少了

聖誕大賽又爆冷！　英格雷31分領鵜鶘斬斷金塊7連勝

【廣編】樂天市場搶先公布2020消費新趨勢　STEM程式教育掀熱潮

200餘名台電工程師遭年末資遣　勞團要求「派遣歸零」

中租前11月獲利142億　每股盈餘破10元賺逾一個股本

告對手林宜瑾違反選罷法　林燕祝：絕不姑息新潮流的惡劣選戰手法

批罷韓有政治操作嫌疑　韓國瑜：充分反映民進黨視高雄為囊中物

與蔡英文5%定輸贏　韓國瑜：這次是非常接近的一次選舉

匯回26億賭金！蕭姓神秘富商起底　泡沫紅茶起家投資航空站、機捷致富

楊冪撐爆中空白T「水滴胸型」全看光！　33歲「無P正面照」被PO上網

離奇事故！路中「憑空冒出機車」　廂型車駛出秒擦撞...網驚：有蟲洞？

保險熱門新聞

儲蓄險「雙重砍殺」明年貴兩波…最高暴漲30%

壽險公會提4大點：發揮保險真正價值

壽險業看「利變型+投資型保單」成2020年主打戰場

南山人壽電腦系統改善期限逼近　工會呼籲金管會嚴格把關！

儲蓄險將變貴…引爆絕版搶買！「明年只剩定存可以挑」

三商美邦揪全台9個公益單位　攜手認捐溫暖禮物

壽險業攜手「銀行+投信」合推投資型保險專案

全台首賣「郵輪旅遊綜合險」保單內容曝光

金管會整頓保險業亂象　房貸壽險保單有新規

儲蓄險繳完想解約領錢！專家幫畫表格

一張表搞懂失能險與長照險！　挑選時必留意2大關鍵

失能險保費漲3成　業務通路盛傳年底停售舊保單要買趁快

「固定利率3%」終身壽險熱賣！逐漸取代利變型保單

一張表懂車禍調解官要看的單據

更多熱門

相關新聞

壽險業看「利變型+投資型保單」成2020年主打戰場

壽險業看「利變型+投資型保單」成2020年主打戰場

面對儲蓄型商品預計明年7月1日上路「最低死亡門檻規定」，保費在精算過後至少調漲5%至30%，壽險公司多表示尊重主管機關訂定，也將依指示辦理。至於2020年投保趨勢中，哪些保險商品將受矚目？壽險業者指出，明年上半年可觀察「利變型保單」銷售，同時「投資型保單」業績也可望回溫；「保障型商品」可關注長照、老年醫療相關保單。

關懷獨居老人　彰銀攜手華山送愛到家

關懷獨居老人　彰銀攜手華山送愛到家

彰銀具豐碩經驗　挺中小企業發展

彰銀具豐碩經驗　挺中小企業發展

政大教授彭金隆：台灣人仍對未來保障沒信心

政大教授彭金隆：台灣人仍對未來保障沒信心

調查：台灣人持有保單數全球最高　但保障不足

調查：台灣人持有保單數全球最高　但保障不足

關鍵字：

法國巴黎人壽投資型保單彰化銀行瀚亞投資

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

31歲男跳樓「砸中2女高中生」3人當場慘死

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

賀！王陽明、蔡詩芸生下聖誕寶寶

罷韓正妹蛻變　勇奪IFBB健美冠軍

台虎斑送養加拿大　散步都被讚帥

台男霸氣PO烏克蘭辣模女友照　網：你贏了

蕭敬騰搶唱《說好不哭》周杰倫衝阿信IG留言：關他麥克風

日今絞刑陸籍生　搶劫殺一家四口

好市多手臂粗草蝦　網曝神秘口感

真理女神只拿第2！台網友「性幻想YouTuber」曝

辣媽帶兒子看五月天！「神級美貌」網傻眼：以為是情侶

子瑜X雪炫《SBS歌謠大戰》性感扭臀

9歲怒罵媽媽惡毒話！母絕望隔天自殺「死時緊握一家合照」

科技富豪美九康康包爆紅　價格曝光

更多

最夯影音

更多
「拖把浪浪」害怕人類...2年不讓摸　她安撫卸心防！暖剃長髮找新家

「拖把浪浪」害怕人類...2年不讓摸　她安撫卸心防！暖剃長髮找新家
蕭敬騰狂唱4首！認五月天「哥中之哥」　唱《說好不哭》：只有我能代替周杰倫ＸＤ

蕭敬騰狂唱4首！認五月天「哥中之哥」　唱《說好不哭》：只有我能代替周杰倫ＸＤ

離奇事故！路中「憑空冒出機車」　廂型車駛出秒擦撞...網驚：有蟲洞？

離奇事故！路中「憑空冒出機車」　廂型車駛出秒擦撞...網驚：有蟲洞？

好像小學生犯錯一樣要罰寫100次　韓國瑜：我貪汙抓去關每天含豬膽

好像小學生犯錯一樣要罰寫100次　韓國瑜：我貪汙抓去關每天含豬膽

時薪↑158元、百貨禁免洗餐具　2020五領域13項新制一次看！

時薪↑158元、百貨禁免洗餐具　2020五領域13項新制一次看！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面