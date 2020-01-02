精神病兒吵架後失控！父持鐵棍「重擊頭部10下致死」：擔心他發病傷人

▲梁男親手殺了自己的兒子，被警方逮捕。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者洪珮瑄／綜合報導

廣西南寧市一名梁姓父親去年1月時，將患有「思覺失調（early psychosis）」（又稱精神分裂）的兒子毆打致死，過程中用鐵棍連續重擊頭部10幾下，引起社會議論。廣西南寧市中級人民法院近日對該起案件進行審判，依犯故意殺人罪，判處梁父親有期徒刑12年。

綜合陸媒報導，梁男的兒子患的是「未分化型思覺失調」，他過去經常在發病時打，打罵家人和周圍的人。事發當天，他又因瑣事，在家中與父母發生爭執，甚至還將飯碗、電視機等物品扔出屋外，隨後又持菜刀，到家附近的店家砍別人的冰箱，讓目睹的路人飽受驚嚇。

梁男事後表示，因為擔心兒子日後再次發病傷人，自己就要承擔相應的責任，所以當天晚上10點，等兒子回到家中的2樓房間休息後，他便拿了一根鐵棍，朝躺兒子的頭部連續重擊10幾下，直到其躺在床上不能動彈為止。

▲梁男被法院判處12年有期徒刑。（圖／翻攝澎湃新聞）

經鑑定，梁男的兒子確定是因鈍器打擊頭部，致顱腦損傷死亡；而梁男則無精神病，所以具備完全刑事責任能力。

據澎湃新聞報導，梁男事後向法官坦承，兒子多次發病造成他人損失，甚至來自己父母親也打，只要一沒有吃藥就無法控制。他也提到，自己當時心想，兒子這樣亂打亂砍，自己和周邊的人都不安全，若是真的砍到人還要負責任，越想覺得壓力越大，所以才動了殺兒念頭。

該案近日進行審判，法院根據被告人梁男犯罪的事實、情節、危害後果，以及被捕後的認罪、悔過表現，宣布一審判決，以故意殺人罪，判處梁男有期徒刑12年、剝奪政治權利2年。

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