　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球首例守護海洋　帛琉禁止使用「有害防曬霜」違者罰3萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼帛琉是位於西太平洋的島國，在關島西南方約1300公里處。（圖／達志影像／美聯社）

▲帛琉擁有無敵海景。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

太平洋島國帛琉（Palau）成為第一個禁止使用對珊瑚、海洋生物有害的防曬霜，從2020年1月1日開始，這類含有常見成份如氧苯酮（oxybenzone）的防曬用品不得在該國使用或銷售，違者可罰1000美元（約台幣3萬元）。

《英國廣播公司》（BBC）報導，本月1日開始，帛琉成為首個禁止使用會危害海洋生態防曬霜的國家，除了不得塗抹，也不可以銷售這類產品。該國總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau）表示，「我們必須實踐與尊重環淨，因為環境是生命的巢穴。」

雷蒙傑索告訴《法新社》（AFP），來到帛琉的重要棲息地，可以發現有毒防曬霜的化學物質殘留，「我們不介意成為首個禁止這些化學物品的國家，將盡力來傳達（訊息）給世界。」

這項政策早在2018年就宣布過，直到2020年1月1日正式實施，禁止任何含有10種有害海洋生態成份的防曬霜。事實上，人口約2萬的帛琉一直以來就以純淨的自然生態聞名，浮潛愛好者視之為「原始天堂」，洛克群島的潟湖還被聯合國教科文組織列為世界遺產。

國際珊瑚礁基金會（The International Coral Reef Foundation）說明，這些被禁止的化學物質，多數都會對年幼的野生物種造成極高毒性。

 
ET快訊
黑鷹13人完整名單　參謀總長沈一鳴等8人罹難、5人生還
快訊／黑鷹直升機墜毀8死5生還　參謀總長罹難
軍聞社女記者受困黑鷹殘骸…勇敢發LINE「求救訊息」回報失事
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

黑鷹直升機各國重大事故一覽

快訊／伊朗東北規模5.2地震　震源深度10公里

全球首例守護海洋　帛琉禁止使用「有害防曬霜」違者罰3萬

快訊／印度工廠大火救援「現場突爆炸」建物瞬間塌　外傳多人受困

迎接東奧！「成田機場→東京車站」巴士統一路線　TYO-NRT單程不到300元

左右派攜手合作！奧地利「人民黨＋綠黨」共組聯合政府

3年背上長出「14公分詭異龍角」　他嚇到就醫竟是恐怖皮膚癌！

雅加達新年暴雨21死！16歲少年摸電線桿觸電亡　3萬人流離失所

白目男用木棍猛打大象屁股給「教訓」　大象抓狂轉頭追殺

澳洲野火20頭牛嚴重燒傷　農夫忍痛「全部射殺」悲傷陪著屍體

吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！

謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

跟呸姐一起迎接2020！　蔡依林《看我七十二變》唱完就倒數啦

放送事故！周湯豪《iGO》音響出問題　唱到一半停..直接再來一次

SUPER JUNIOR-D&E老公來惹！！ 銀赫邊喊老婆邊露性感的背XD

李玖哲超有誠意直接脫了　超壯胸肌...全場尖叫！

狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

黑鷹直升機各國重大事故一覽

快訊／伊朗東北規模5.2地震　震源深度10公里

全球首例守護海洋　帛琉禁止使用「有害防曬霜」違者罰3萬

快訊／印度工廠大火救援「現場突爆炸」建物瞬間塌　外傳多人受困

迎接東奧！「成田機場→東京車站」巴士統一路線　TYO-NRT單程不到300元

左右派攜手合作！奧地利「人民黨＋綠黨」共組聯合政府

3年背上長出「14公分詭異龍角」　他嚇到就醫竟是恐怖皮膚癌！

雅加達新年暴雨21死！16歲少年摸電線桿觸電亡　3萬人流離失所

白目男用木棍猛打大象屁股給「教訓」　大象抓狂轉頭追殺

澳洲野火20頭牛嚴重燒傷　農夫忍痛「全部射殺」悲傷陪著屍體

黑鷹直升機各國重大事故一覽

春節車潮多恐塞爆⋯初一～初三「國5南向」行車時間增5倍

柯文哲請假輔選　北市府忙宣傳政績：東區門戶計畫吸引1300億投資

秋山翔吾打擊強腳程快守備佳　讓美媒想起了艾斯柏瑞

《多情》潘柏希拍戲「機車打滑翻覆」出意外！「脊髓骨凹陷」休養一個月

波波維奇認為現在NBA很無聊　都互相模仿投三分沒創新

台大挺蘇宏達「確保言論自由」　網友怒：不知道母校支持人民造謠

沈一鳴調任參謀總長才半年　今搭黑鷹意外身亡

一線球星齊聚澳洲　ATP Cup 3日點燃戰火

黃錦嵐／法官的審判核心，真的是監察權的禁地嗎

「最快」直線7秒　自信催油門通過

國際熱門新聞

新娘爸當台被羞辱！新郎爆氣踹爆香檳塔

跨年倒數「當街點煙火筒」爆炸...五官下秒被炸爛

彭博社報導形容韓國瑜：厭女、種族歧視

修絞肉機開關突打開　工人摔進「腹部腳趾輾成碎肉末」

醉妹沙灘「脫男友褲賞鳥」激吻達陣瞬間秒被上銬

國中妹被笑像男的　2年變超胸正妹

亞裔女暴力拉手教宗打手反擊　隔天脫稿道歉

車禍喪父喪母　2歲弟呆坐墓前

IG網紅收「高清男根照2張」截圖反被禁

癌婦開刀竟起火　全身40％灼傷亡

快訊／NBA前總裁史騰過世！享年77歲

夫勒斃失智妻再喝殺蟲劑　女兒崩潰

影片曝！亞裔大嬸「強扯83歲教宗手腕」

洞穴無頭乾屍是100年前逃獄殺妻犯

更多熱門

相關新聞

趁奴才不在！惡霸開趴讓客廳下雪

趁奴才不在！惡霸開趴讓客廳下雪

家裡下雪了嗎？住在帛琉的2歲惡霸「摩卡」調皮又可愛，這幾天趁著爸爸媽媽不在家，開心在家裡玩起「聖誕趴」，將枕頭裡的棉花大把大把抽出，再咬到客廳弄成「天女散花」，一秒造出「夢幻雪景」。這下讓在台灣的爸爸媽媽頭超大，幫忙照顧牠的鄰居也哭笑不得。

陳建仁28日出訪帛琉　出席台帛建交20週年活動

陳建仁28日出訪帛琉　出席台帛建交20週年活動

美駐帛琉準大使：台灣是重要夥伴

美駐帛琉準大使：台灣是重要夥伴

台茂海洋耶誕派對　超美泡泡燈光秀

台茂海洋耶誕派對　超美泡泡燈光秀

桃園台茂「海洋風耶誕節」繽紛登場

桃園台茂「海洋風耶誕節」繽紛登場

關鍵字：

帛琉防曬霜珊瑚海洋生態

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

吳宗憲「10年第一次遇到」機車男騎上台　看傻眼吐真實心聲

嶺東男大生舞台搶吳宗憲！上台原因曝光

高雄跨年倒數出包！曾國城一秒垮臉超傻眼

快訊／黑鷹直升機迫降！軍聞社女記者已尋獲　參謀總長沈一鳴3人仍失蹤

超糗！歐陽娜娜「大陸跨年說錯話」

新娘爸當台被羞辱！新郎爆氣踹爆香檳塔

蔡依林央視「唱一半字幕消失」

金希澈、MOMO承認交往中

黑鷹直升機迫降　參謀總長沈一鳴在機上

浩子忍半年「跨年開酸」阿翔比中指變臉

羈押期限將屆　連千毅拼回家過年

人夫賀軍翔深夜廝磨長髮妹挨轟！公司回應2人關係

快訊／傳參謀總長沈一鳴獲救送三總　軍方否認消息

冷氣團發威「極度低溫8℃」　下波冷氣團報到時間曝

賀軍翔假戲真做舌吻林依晨　不認愛撕破臉

更多

最夯影音

更多
吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！

吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！
謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面