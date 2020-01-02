黑鷹失事／民國63年昌平演習　也曾墜機13名將官殉職

▲昌平演習殉難將士紀念碑。（圖／翻攝自國防部發言人臉書）

記者楊庭蒝／綜合報導

UH-60M黑鷹直升機2日在新北、宜蘭交界山區迫降，參謀總長沈一鳴等高階將領共有13名人員在機上。台灣在民國63年也發生過軍機墜意外，當時陸軍正進行昌平演習，時任陸軍總司令于豪章上將等多名高階將領搭機前往視察，結果因天候因素導致墜機，造成共13名人員殉職，成為台灣史上一次摔掉最多「星」的空難。

事件發生在民國63年12月27日，當時陸軍為了模擬南北兩軍對抗，讓陸軍第68師（虎賁）飾演「南軍」，第17師（海鵬）飾演「北軍」，而時任陸軍總司令于豪章上將凱同多名高階將領，分別搭乘2架UH-1H直升機前往視察，飛行過程中遇上氣流漩渦影響，讓直升機先後墜毀於當時的桃園楊梅鄉及觀音鄉。

此次意外造成總部主任張雯澤中將、第一軍團司令茍雲森中將、第十軍軍長馮應本少將、總部情報署長陳榮堂少將、後勤署長陳清琪少將、通信署副署長常啟宇少將、總司令室主任朱世祺上校、總部主任侍從官李明典中校、正駕駛張胡繩上尉、副駕駛徐坤錦上尉、呂理河中尉、機工長王世清士官長、何功輝上士等13名人員殉職。

陸軍在事件過後立碑紀念，緬懷忠烈將士們犧牲奉獻的精神，希望陸航部隊官兵惕勵，重視防範風險。當年意外發生時，前國防部長高華柱就是于豪章總司令的侍從官，墜機時雙腿已斷，卻仍奮力在田中向外爬行求援，救了于豪章一條性命，事後參謀總長賴名湯上將還獎勵高華柱捨身救人的義行。

國防部陸軍司令部於2011年在桃園市龍潭區內的陸軍航空第601旅駐地「龍城營區」為此次墜機事故立碑紀念，碑文如下：

昌平演習殉難將士紀念碑誌

昌平操演展經綸 督訓宣猷南北巡

鐵翼凌空觀壁壘 風雲不測暗星辰

墜機殉職人天隔 慕烈褒忠碑碣新

殷鑑千秋資教戰 敬揚勳澤鏤貞珉

「昌平演習」係陸軍師指揮所高司演習，以第六十八師演南軍、第十七師演北軍之攻防戰守，時為民國六十三年十二月二十七日，陸軍總司令于豪章上將偕7、347號直升機赴北軍視察，詎天候突變，先後墜毀於桃園楊梅及觀音等地，雖陸航飛安因此教訓而臻制度化之改善，然應劫將士皆國之楨幹，忠勤懋績，勳澤垂型，允宜樹碑欽表，並以此殷鑑，戒慎乎運籌教戰，增益於飛行安全，強固國防，確臻不可勝之境，則堪慰殉職忠烈在天之靈歟。

殉職者計有總部主任張雯澤中將、第一軍團司令苟雲森中將、第十軍軍長馮應本少將、總部情報署長陳榮堂少將、後勤署長陳清琪少將、通信署副署長常啟宇少將、總司令室主任朱世祺上校、總部主任侍從官李明典中校、正駕駛張胡繩上尉、副駕駛徐坤錦上尉、呂理河中尉、機工長王世清士官長、何功輝上士等十三員。重傷者計有總司令于豪章上將、國防部聯訓部督考官張兆聰中將、正駕駛梁臺生中尉及強忍腿骨斷折劇痛，浴血爬出攔車馳救的總司令侍從官高華柱上尉等四員。

國防部陸軍司令部 謹識

中華民國一〇〇年十二月二十七日

▼1970年服役至今的UH-1H直升機，108年10月30日正式除役。（圖／記者呂佳賢攝）