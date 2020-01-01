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外出種菜！失智奶奶騎到沒油…加油站員工一看秒報案　雄警即刻伸援

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▲▼ 。（圖／記者翁進忠攝）

▲高姓婦人忘記回家路警方把她先帶回派出所安置，員警從高婦手機內的電話簿順利聯繫上家屬，讓她能順利回家與家人團聚。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導 ­

高雄市湖內區日前有一名高姓婦人疑似患有失智症，騎車出門後卻迷路了，卻怎麼都想不起回家路，一直騎到油箱見底去加油時，因身上錢帶不夠，加油員這才發現有狀況，立即通報警方，所幸員警在高婦手機內的電話簿找到家屬的電話才順利聯絡上家屬。

湖內警分局湖內派出所警員陳翊鳴、林昇日前巡邏勤務時，接獲民眾報案在湖內區東方路上的加油站，有一名68歲高姓婦人疑似走失需要協助，員警到場後試著詢問高婦家的住址、家裏有什麼人，但都問不出結果，還好在手機內的通訊資訊找到家屬電話，才讓高婦能順利回家跟家人團聚。

▲▼ 。（圖／記者翁進忠攝）

▲高姓婦人忘記回家路，警方把她先帶回派出所安置等待家屬到來（圖／記者翁進忠翻攝）

家屬向警方表示，高婦患有輕微失智症，平日都會在住家附近的田地種菜，順道活動筋骨，有勸她還是不要單獨外出，但老人家忙習慣閒不下來，這次可能是回家途中失智症復發，才迷失方向不知怎麼回家，幸好機警的加油站員工報警處理，員警才能順利幫高婦找到回家路，家屬很感謝警方的協助。

湖內警分局長王世芳表示家中長輩如有失智症狀，平時除了要注意家中老人動向外，盡可能不要讓她獨自外出，也可以向政府單位申請愛心手鍊給予配帶，以防不慎走失。

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