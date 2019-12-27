皮夾不見她急忙報警！半小時大逆轉　「啊…怎麼在冰箱」搞烏龍

▲陳姓女子慌張的跑到派出所報案，說她的皮夾不見了請員警幫忙尋找。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導

高雄湖內區日前發生一起皮夾遺失，一名陳姓女子很慌張的跑到派出所報案，請員警幫忙到場尋找皮夾，員警立即陪同前往並調閱相關監視器，半小時後，陳女很不好意思的來到派出所，最後竟然是烏龍一場，原來陳女把皮夾放入裝菜購物袋順手放入冰箱，才造成這場誤會。

湖內警分局湖內派出所警員曾靖、翁詩婷日前服勤時，接獲民眾陳姓女子報案，她說在湖內區保生路上的攤販買菜，停好車時好像沒有把車門上鎖，包包也忘記帶下車就放在副駕駛座，回家後竟發現包包內的皮夾就這麼不見了，因為皮夾內有證件、新台幣近三萬元、提款卡，很擔心證件會不會被人盜用，才會那麼急忙報案請求協助。

▲陳姓女子告訴員警她去菜市場買菜，皮夾放在車上，回家後就發現皮夾不見了。（圖／記者翁進忠翻攝）

兩名員警了解狀況後，請陳女先不要緊張，並立即陪同去現場調閱相關監視器，但因為案發地點附近監視器店家當日都沒有營業，只好先回到派出所備案。沒想到半小時後，陳女很不好意思的來到派出所，原來皮夾在購物時一直拿再手上，但一時沒注意，把它順手放入裝菜的購物袋中，回家後就把購物袋直接放入冰箱內，難怪怎麼找都找不到，一直到從冰箱拿出購物袋時才發現，「啊！怎麼在冰箱…。」

警方表示，事後陳姓女子對於自己的疏忽造成警方的困擾，覺得很抱歉，也很尷尬地說以後自己會更加注意，如果再遇到類似情況，會想清楚才報警不會再鬧笑話了。

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