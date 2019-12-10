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機車被偷7pupu報案「抓出來！」　調出監視器一看竟是…她腦公

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▲▼ 一名女子慌張的跑到派出所報案，說她的機車被偷了 。（圖／記者翁進忠翻攝）

▲一名女子慌張的跑到派出所報案，說她的機車被偷了 。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導

高雄湖內日前發生一起機車失竊，女車主慌慌張張的跑到派出所報案，請員警幫幫忙到場協助尋車，員警調閱相關監視器，釐清往來人車，最後竟然是烏龍一場，原來蔡姓女子的丈夫把機車騎走卻沒跟她說，才造成這場誤會。

高雄湖內派出所日前接獲一位蔡姓女子報案，說她的機車被偷了，於是員警曾靖、鍾宇辰馬上趕到現場，蔡姓女子很緊張的跟員警表示，她把車騎回到自家公司放好後，因一時沒注意忘了拔鑰匙，等到要用車時，才發現機車怎麼就這麼不見了，才慌張的趕緊報案，並特別強調她的車有特殊烤漆，「不可能是來店客人騎錯車」。

兩名員警了解整個事件後，馬上調閱相關監視器尋找，發現機車被一名頭戴安全帽的老翁騎走，一路循線調閱至附近路口時，才找到老翁正臉影像，當員警提供影像讓蔡姓女子指認時，蔡姓女子當下才發現竟然是烏龍一場，「啊！那是我老公…。」▲▼ 一名女子慌張的跑到派出所報案，說她的機車被偷了 。（圖／記者翁進忠翻攝）

▲烏龍一場監視器中的男子，原來是女車主老公（圖／記者翁進忠翻攝）

員警請她仔細回想，蔡姓女子才突然想起，丈夫確實有跟她要騎乘機車外出工作，因為當時店內十分的忙碌，就把這件事給忘了，才會誤以為機車被偷走了，事後蔡姓女子對於自己因一時沒注意，害得警方白忙一場感到很不好意思，並表示未來如再遇到類似狀況，一定會冷靜面對，避免再鬧烏龍。

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關鍵字：

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