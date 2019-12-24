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學童參訪派出所誤觸警鈴瘋狂喊「快報警 」 　員警傻眼：現在演那齣

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▲▼ 學童參觀派出所覺得很特別 。（圖／記者翁進忠攝）

▲學童參觀派出所，手拿盾牌覺得很有趣。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導

湖內文賢國民小學為讓學童對於警察工作有更進一步認識，所以找來湖內派出所的員警，透過參訪派出所讓小朋友更了解警察生活，不過就在參訪時，一名小朋友誤觸派出所警鈴，當場警報器大響，嚇得狂喊快報警，讓員警哥哥姊姊傻眼「啊！我不就在旁邊」。

▲▼ 學童參觀派出所覺得很特別 。（圖／記者翁進忠攝）

▲學童參觀派出所手，試穿防彈背心覺得很特別。（圖／記者翁進忠翻攝）

學童參訪派出所對所內每樣東西都感到很好奇一直發問，當日由所長侯正輝、副所長吳旭玄、巡佐凌文志、警員林昇、李瓊隆、林巧恬、王建升等人熱情地為學童們介紹警察日常工作內容，警察服勤所穿著或攜帶裝備，有防彈背心、防彈頭盔、防彈盾牌、警棍等裝備，並讓小朋友試穿及試拿，親身體驗警察服勤身上裝備之負重，孩子們都覺得很有趣，並配合犯罪預防及交通宣導，其中還發生一段小插曲，一名學童誤觸警報器，當下警報聲大響，學童馬上喊趕快報警，逗得員警哭笑不得。

▲▼ 學童參觀派出所覺得很特別 。（圖／記者翁進忠攝）

▲學童參觀派出所，有獎徵答活動爭相舉手搶答。（圖／記者翁進忠翻攝）

面對學童們各種天馬行空的發問，員警幾乎有問必答，侯所長為了宣導酒駕的危害，更拿出酒測器讓學子親自體驗測試的過程，並將試測後之吹管贈送作紀念，小朋友爭相測試。並希望學童能把他們在派出所聽所學回家能告訴家人，期望透過孩子轉達讓家長都能了解遠離犯罪的重要性。最後警方還設計有獎徵答活動，每個孩子都迫不及待得舉手想要搶答，一直到參訪時間結束，學童們才依依不捨表示感謝並合影拍照，完成一日警察小學堂之旅，活動在和樂融融的氛圍下圓滿落幕。

▲▼ 學童參觀派出所覺得很特別 。（圖／記者翁進忠攝）

▲學童參觀派出所後拍下大合照。（圖／記者翁進忠翻攝）

警方表示，離開前小朋友各自攜帶了自己製作的小卡片贈送給在場警察叔叔或哥哥，書寫內容充滿童言童語，感謝維護安全、希望長大可以跟你們一樣巡邏、謝謝幫忙指揮交通和抓小偷，並且祝福警察叔叔平安快樂，讓員警都感到很貼心。能讓小朋友在趣味中學習是最有效的方式，給孩子們正確的法制觀念，進而內化至平日生活中，讓這群國家未來的主人翁，對警察這份辛勞的工作有更深入了解，也拉近彼此間距離。

▲▼ 學童參觀派出所覺得很特別 。（圖／記者翁進忠攝）

▲學童參觀派出所後，寫了感謝卡片謝謝警察。（圖／記者翁進忠翻攝）

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