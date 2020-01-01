南迴醫療升級　高醫團隊全年無休...24小時進駐大武緊急救護中心

▲▼ 高醫醫療團隊將全年無休24小時進駐大武緊急救護中心，台東縣長饒慶鈴代表縣民表示感謝，也親自接受遠距會診。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

高醫醫療團隊於1日起將全年無休24小時進駐台東大武緊急救護中心，提供當地民眾與遊客緊急醫療服務，且另外也提供眼科、耳鼻喉科、皮膚科等科別遠距會診服務，解決偏鄉專科醫師不足，縮短城鄉差距。縣長饒慶鈴特別代表縣民表示感謝，也親自接受遠距會診，以及頒發感謝狀給東基團隊感謝10年來的守護。

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衛福部部長陳時中在記者會致詞時特別提到，台東縣不但有全台今年第一道曙光，高醫體系南迴線24小時緊急救護中心暨5G遠距醫療創新應用，將會是台東醫療的曙光，肯定饒慶鈴對於台東醫療服務及品質提升的努力，也要謝謝高醫醫療體系給予台東縣的協助，未來衛生福利部會持續協助台東縣醫療的各項工作。

饒慶鈴縣表示：從金峰到達仁，總人口不到2萬人的3鄉鎮，自今天起將能夠享受24小時的緊急救護，且衛生所將提供眼科、耳鼻喉科、皮膚科5G遠距醫療及依民眾需求提供專科會診服務，同時可以預約方式提供其它專科門診。大武地區往北距離臺東的醫院有50幾公里，往北的枋寮醫院也有40幾公里，攸關大武地區鄉親及往來遊客生命安全，因此，自上任後一直掛心並囑咐縣府團隊要積極改善，希望以提升大武醫療品質及急重症緊急處理為優先。



高醫院長侯明鋒指出，高醫自1954年創校以就關心偏鄉弱勢，足跡遠至南太平洋的索羅門及非洲的馬拉威，也推動醫師養成的政策，以及醫師在職進修，對於台東大武鄉及離島蘭嶼鄉的醫療支援更是義不容辭，特別派重量級的專科醫師，將來也將增加軟硬體的支援與協助，讓大武鄉醫療具備醫學中心品質，後山居民就醫可保心安。

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