【黃寶慧】慧眼看天下／年度大盤點！　2019年國際大事總回顧

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2019年，全球大國博弈、激化矛盾，世界局勢詭譎多變，是令人非常難忘的一年，國際社會持續面對過去未解之紛爭，像是美中貿易戰經過峰迴路轉，終於達成首段協議；而英國脫歐僵局，也終於在年末露出曙光。2019年，也是《慧眼看天下》節目成果豐碩的一年，主持人黃寶慧帶領採訪團隊，不僅赴馬來西亞，獨家專訪到即將接任首相的執政黨領袖安華；還兩度遠赴美國華府，採訪到與白宮有密切聯繫，甚至號稱在美國政壇能夠直達天聽的哈德遜研究所會長兼執行長溫斯汀。如今2019年走到尾聲、即將邁向2020，究竟今年一年當中，世界發生過哪些大事，牽動國際情勢？《慧眼看天下》第83集，主持人黃寶慧就要帶觀眾一同來回顧。

▲主持人黃寶慧今年10月率領《慧眼看天下》採訪團隊，赴馬來西亞獨家專訪即將接任首相的執政黨領袖安華。（圖／記者姜國輝攝）

中日韓成都峰會 聚焦FTA.朝核

第七屆中日韓工商峰會，24日在四川成都登場，這是大陸國務院總理李克強、日本首相安倍晉三和南韓總統文在寅，繼去年5月東京峰會以來，時隔1年7個月再次會晤，三方在這次峰會當中，聚焦自由貿易協定以及朝鮮半島非核化等議題，不過更引發關注的，是日本首相安倍晉三和大陸國務院總理李克強都不約而同，以《三國演義》比擬了三國關係。

▼中日韓工商峰會24日上午在中國四川成都登場。（圖／達志影像／美聯社）

50年首位 馬克宏宣布放棄退休金

法國總統馬克宏推出的退休金改革，飽受批評，也刺激法國人民不斷罷工罷課、上街抗議。眼看情況愈來愈混亂，為了平息民怨，馬克宏決定以身作則，宣布未來退休後，自己不會領取總統退休金，也成為法國半世紀以來，首位放棄退休俸的總統。

▼超過80萬法國人走上街頭，抗議總統馬克宏提出的退休金改革，癱瘓交通。（圖／路透）

澳洲熱浪日均溫破40度 創紀錄

「超級熱浪」最近在位於南半球的澳洲發威，東部山區大火燒不盡，熱氣和塵埃隨風吹拂，居民飽受高溫和霾害之苦；不僅如此，惡劣氣候也不斷加劇，民眾吃冰、吹冷氣、游泳也都緩解不了這波酷暑，沒想到澳洲總理莫里森，卻選在這個時候和家人到夏威夷度假，引發全民撻伐。

▼澳洲受熱浪、野火肆虐。（圖／路透）

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。