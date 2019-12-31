3ml玫瑰精油賣台幣3800元憑什麼貴　內行人揭1公斤精油需要6噸玫瑰

▲玫瑰精油被稱為「精油之后」，每一滴極為珍貴。（圖／達志／示意圖）

文／蕭秀琴

摘自／《 精油日常：跟隨季節變化的芳香療法使用課題》

詩人、文豪都把玫瑰寫成嬌弱、貴氣的象徵，我卻覺得它是最有韌性，生命力最強的花朵。芳香療法達人蕭秀琴在新書《精油日常》（時報出版）中分享一則故事，蒙古的傳說，也是最負盛名的玫瑰故事，是蒙古皇帝與波斯公主的豪華婚禮。征服波斯的蒙古人皇帝，為了討波斯公主的歡心，在婚禮那天，將環繞皇宮的花園渠道灑滿了玫瑰花瓣，不意在太陽底下蒸發的水面上，卻浮了一層香氣襲人的油質，波斯仕女將玫瑰油撈起來塗在身體上，不但周身散發出香氣，皮膚更是變得白皙細膩，最重要的是波斯人終於發現萃取玫瑰精油的方法。

在中國，一般玫瑰稱月季，原生地在四川，四川的玫瑰通常曬乾當花草茶飲用。往西走，阿拉伯醫生 Avicenna 於公元9 百多年在進行煉丹術時，發現了蒸餾玫瑰所得到的玫瑰露對人體有無比的妙處，從那時起玫瑰露就是阿拉伯人常用的薰香植物，當地人說玫瑰是穆罕默德眉尖上滴下的汗珠。寫下西方「典故的典故」的大作家荷馬在《伊里亞德》與《奧德賽》中，喜歡用「她玫瑰色的手指」（her rose-red fingers）來形容女人的嬌媚，玫瑰在西元前8 百年前，就是文學創作上常被使用的形容詞。

中世紀的歐洲修道院即以栽培玫瑰聞名，到了18 世紀，歐洲人開始致力於保留古老的玫瑰品種並培育新品種，到了21 世紀，已有上千種不同的玫瑰。而在最愛玫瑰的英倫三島，過去有以紅玫瑰、白玫瑰為家族標誌的「玫瑰戰爭」，時至現代，各地大小莊園以玫瑰為名的活動仍是一年四季不缺，看看熱門的電視影集〈唐頓莊園〉中的玫瑰新品比賽就知道了。

蕭秀琴表示，剛開始使用、應該說有能力使用玫瑰精油是在東京新宿一家百貨公司轉角的小攤子，我讓那味道迷住了，跟那個日本女孩用英、日文在寒冷的十二月天，一直講著玫瑰華麗、迷人，以及各種千姿百態，最後終於一致達成共識，每個使用精油的女孩都該有一瓶玫瑰精油，她分裝3ml 給我，算了算是台幣是3800 元，我不會忘記這個數字。

玫瑰精油又稱精油之后，的確也是非常女性的一款精油，就不說眾所周知的皮膚回春效用了。女人皮膚好跟生殖系統健康恐怕也脫不了關係，它是不錯的荷爾蒙補充劑，解除經前緊張，促進陰道分泌，調節月經週期。最重要的是它抗憂鬱，接觸它時會有瞬間轉換情緒的效果。玫瑰精油又稱精油之后，的確也是非常女性的一款精油，要不是價格驚人，我建議每個女生都該有一瓶自己的玫瑰精油，即使只有 3ml 也好。

【荷爾蒙不足】兩個配方

玫瑰 4滴、伊蘭伊蘭 3滴、快樂鼠尾草 3滴、荷荷芭油 20ml。

玫瑰 4滴、茉莉 3滴、檀香 3滴、荷荷芭油 20ml。

【經痛】配方

玫瑰 4滴、馬鬱蘭 3滴、快樂鼠尾草 3滴、荷荷芭油 20ml。

【經期不規則】配方

玫瑰 4滴、茴香 3、羅馬洋甘菊 3、荷荷芭油 20ml。

【調和膚色】配方

玫瑰 4滴、橙花 3滴、薰衣草 3滴、玫瑰籽油 5ml、月見草油 5ml、甜杏仁油 10ml。

為什麼這麼貴？因為栽種萃取都不易啊。二十一世紀的玫瑰大概有上千種，產於東方的原始品種就有二百五十種之多。萃取精油的玫瑰稱「香味玫瑰」，主要有四種：原產於法國的「紅玫瑰」（R. Gallica） 是大部分混種玫瑰的始祖。原產於伊朗的「百葉玫瑰」（R. Centifolia），是紅玫瑰的子代，所萃取的玫瑰精油，香氣較濃郁，但較無醫療價值，只能說是玫瑰原精而已。原產於敘利亞的「大馬士革玫瑰」（R. Damascena），萃出的精油最精良，也最具芳香療法的價值。精油品質僅次於「大馬士革玫瑰」的是「波旁玫瑰」（R.Bourbonica）。它是「紅玫瑰」與「中國玫瑰」（R. Chinensis，原生於中國四川一帶，現在以印度跟阿拉伯國家產量最大。）的混種，主產於印度。

無論是哪一個品種的玫瑰，都以在保加利亞萃取的精油為最上品。1904 年，保加利亞地區發明了一種溶劑萃取大馬士革玫瑰精油，這種萃取法成為最普遍的萃取玫瑰精油的方法，萃取出的精油一般標示為Absolute 玫瑰原精。而最頂級的「保加利亞奧圖玫瑰精油」，仍是以蒸餾萃取為主。由於保加利亞的萃取技術，在巴爾幹半島1,800 公尺的高山上，栽種了全世界品質最好的大馬士革玫瑰，高約五十公分，莖幹多刺，橢圓形的葉片三瓣叢生，如碗般大的花朵呈粉紅色。順帶一提，目前土耳其及摩洛哥還是有生產大馬士革玫瑰精油。

在玫瑰栽植區，5 月時節玫瑰盛開，摘採工人會在午夜時分，以非常迅速的動作將一朵朵玫瑰摘下，在玫瑰園旁邊的萃取工廠，將新鮮的花瓣放在蒸餾鍋內，開始萃取精油的程序；要取得萃取出來的玫瑰膏，需要24 小時，且工人半步不能離開蒸餾鍋，可說是耗時耗力的工作。因為萃取不易，1 公斤的玫瑰精油，需要6 噸的玫瑰，購買時一定要注意它的產地、學名、價格，以免買到添加天竺葵或其它具玫瑰氣味的不純品。

喜歡運用精油的人，雖然很喜歡它的氣味，但因為昂貴，也不會一開始就下手去買，因為對精油的運用不了解，擔心浪費了這麼珍貴的油。然而一但擁有了這款由，也會珍惜地小心使用，當然玫瑰也會不負所望，在幾個難纏的生理系統，有很好的作用。我們就來好好地針對平衡、循環、生殖系統，以及女性最在意的皮膚保養，好好探討一番。

★本文經時報出版授權，摘自《精油日常：跟隨季節變化的芳香療法使用課題》

★作者蕭秀琴，從事精油寫作20年來，出版、編輯過10本以上芳療相關書籍。目前住在離台北城約一個小時的小鎮，持續從事文字工作。希望以每年一部作品的速度，完成小說、報導，劇本，翻譯作品。

