嘉義打卡新熱點！史蹟資料館活化成功　昭和18濃濃神社風

▲史蹟館管理維護優良，三度獲文化部頒獎肯定。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市市定古蹟原嘉義神社暨附屬館所（史蹟資料館）首次委外經營，「對了出發文化創意有限公司」取得經營權後，以「古蹟管理維護優先、宣揚文化資產價值」的經營理念，經過文化部初審及評鑑委員複審肯定，第三度獲得文化部評選為古蹟歷史建築管理維護優良獎，為全國僅九處獲獎之一。

市長黃敏惠表示，史蹟資料館一直嘉義市重要的古蹟，也是外縣市及國外遊客參訪的景點之一，三度獲獎對於市府團隊是極大肯定及榮耀，讓首次委外不負眾望，執行團隊以多功能服務提升古蹟能見度，不忘管理維護基本功，給執行團隊及參與同仁有很大的鼓勵，也可作為本市其他的古蹟歷史建築管理維護之表率，讓更多公有機關願意在古蹟歷史建築的管理維護上更加用心和努力。

文化局長蕭柏勳表示，史蹟資料館是嘉義市第一處文化資產委外經營管理的案例，為了兼顧古蹟管理維護和業者經營績效，雙方在委託後不斷溝通、提醒，務必做到不減損古蹟文化價值的要求。

蕭柏勳強調，古蹟透過活化才有能永續經營，而活化首要工作便是日常管理維護工作，維護過程相當繁瑣，更是十分消耗經費及人力。「對了出發文化創意有限公司」執行長葉欣芝承接古蹟經營管理背負很大壓力與社會輿論質疑，但仍堅持保護古蹟為優先，親自參與管理維護及消防訓練等工作，用心策辦活動，讓更多人認識史蹟資料館（昭和J18）。

葉欣芝表示，嘉義市是自己的故鄉，長期在外看到文化資產一但委外經營後就開始變調，相當不認同；希望在古蹟活化與社會企業經營間找到共好點，自己在接下史蹟資料館時，也一本在校教學時莫忘初衷的理念，堅持將嘉義市的美讓更多人看見。

葉欣芝說，在剛開始經營之初，常常可見到辱罵諷刺的留言，還有人預言史蹟館做不下去，半年後就會「開花」（結束營業的意思）。取得經營權後，為了賦予史蹟資料館新的使命，另外命名為「昭和J18」，兩棟建物乃日治時代（西元1943年）嘉義神社附屬的齋館及社務所，是「書院造」的日本式樣建築。目前齋館提供輕飲食，遊客可以喝杯咖啡感受檜木古蹟的香沉與慢活，穿上日式浴衣，漫步庭院打卡拍照當一位古蹟網紅。除了可看見歷史脈絡軌跡外，業者不定期舉辦特展，亦有許多體驗式活動，每個月第三周六日安排市集，每周六夜間開放至晚間8時，歡迎各界重新來體驗。

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