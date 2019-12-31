　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義打卡新熱點！史蹟資料館活化成功　昭和18濃濃神社風

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼史蹟館管理維護優良，三度獲文化部頒獎肯定。（圖／嘉義市政府提供）

▲史蹟館管理維護優良，三度獲文化部頒獎肯定。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市市定古蹟原嘉義神社暨附屬館所（史蹟資料館）首次委外經營，「對了出發文化創意有限公司」取得經營權後，以「古蹟管理維護優先、宣揚文化資產價值」的經營理念，經過文化部初審及評鑑委員複審肯定，第三度獲得文化部評選為古蹟歷史建築管理維護優良獎，為全國僅九處獲獎之一。

市長黃敏惠表示，史蹟資料館一直嘉義市重要的古蹟，也是外縣市及國外遊客參訪的景點之一，三度獲獎對於市府團隊是極大肯定及榮耀，讓首次委外不負眾望，執行團隊以多功能服務提升古蹟能見度，不忘管理維護基本功，給執行團隊及參與同仁有很大的鼓勵，也可作為本市其他的古蹟歷史建築管理維護之表率，讓更多公有機關願意在古蹟歷史建築的管理維護上更加用心和努力。

文化局長蕭柏勳表示，史蹟資料館是嘉義市第一處文化資產委外經營管理的案例，為了兼顧古蹟管理維護和業者經營績效，雙方在委託後不斷溝通、提醒，務必做到不減損古蹟文化價值的要求。

蕭柏勳強調，古蹟透過活化才有能永續經營，而活化首要工作便是日常管理維護工作，維護過程相當繁瑣，更是十分消耗經費及人力。「對了出發文化創意有限公司」執行長葉欣芝承接古蹟經營管理背負很大壓力與社會輿論質疑，但仍堅持保護古蹟為優先，親自參與管理維護及消防訓練等工作，用心策辦活動，讓更多人認識史蹟資料館（昭和J18）。

葉欣芝表示，嘉義市是自己的故鄉，長期在外看到文化資產一但委外經營後就開始變調，相當不認同；希望在古蹟活化與社會企業經營間找到共好點，自己在接下史蹟資料館時，也一本在校教學時莫忘初衷的理念，堅持將嘉義市的美讓更多人看見。

葉欣芝說，在剛開始經營之初，常常可見到辱罵諷刺的留言，還有人預言史蹟館做不下去，半年後就會「開花」（結束營業的意思）。取得經營權後，為了賦予史蹟資料館新的使命，另外命名為「昭和J18」，兩棟建物乃日治時代（西元1943年）嘉義神社附屬的齋館及社務所，是「書院造」的日本式樣建築。目前齋館提供輕飲食，遊客可以喝杯咖啡感受檜木古蹟的香沉與慢活，穿上日式浴衣，漫步庭院打卡拍照當一位古蹟網紅。除了可看見歷史脈絡軌跡外，業者不定期舉辦特展，亦有許多體驗式活動，每個月第三周六日安排市集，每周六夜間開放至晚間8時，歡迎各界重新來體驗。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
韓粉6罪狀出征臉超腫！「萬老師」開吉：辯論會上脫鞋搓腳的我不
新北中和駕駛凌晨「撞人肇逃」　男倒地遭輾碎骨噴飛慘死
國中操場挖出遺體！他檢舉黑心工程「遭埋跑道」　真相遲到16年
韓國瑜博士生16頁論文曝「超懂罷免」！她分析：像預言現在情勢
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

持續執行夜店臨檢　安平警淨化選前治安

嘉義打卡新熱點！史蹟資料館活化成功　昭和18濃濃神社風

馬英九助攻童小芸　陪同拜票發春聯台南鄉親好熱情

馬英九為蔡淑惠助選 　媽祖樓送春聯祈求鼠年富裕、和平、進步

母子搭公車「媽剛下站」！孩子慢一步慘被司機關門…她後方崩潰追車

台南東區33位里長聯合舉辦「元旦升旗典禮」　洪秀柱喊出「護憲保台三部曲」

洪秀柱喊護憲保台　羅智強「獻頭」挺柱

台南 2020 跨年倒數　南警維安滴水不漏

李武龍成立抓鬼大隊　呼籲選民勇於檢舉賄選、拒絕賄選

偏鄉兒心百里醫情！臺大醫院雲林分院遠距學童心臟篩檢　醫師群助判讀

蔡英文酸：人民不關心膝蓋走路　「你不敢講的那個國家，叫中國」

韓陣營稱辯論「禁帶手機」未達共識　李俊俋打臉：已聲明上台前交給幕僚

辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　 韓霸氣「轉頭就走」秒變邊緣人

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

造勢脫衣嗆：拎北金價生氣 X！　韓國瑜致詞誤稱「2300萬台胞」

不滿碗太小！她「咆哮飆罵嫌店家」正義妹出聲遭罵哭...眾人全怒炸

希澈首談雪莉、具荷拉！　認了收養貓咪「看到牠就哭」

玄彬用肉身幫孫藝真擋子彈　最後關頭騎檔車衝出來..根本帥瘋

呸姐「提頭」來了！蔡依林演唱會開跑　登7層樓高空降小巨蛋

他勇敢公開與前女友分手原因 發現自己愛上男人：比較快樂

持續執行夜店臨檢　安平警淨化選前治安

嘉義打卡新熱點！史蹟資料館活化成功　昭和18濃濃神社風

馬英九助攻童小芸　陪同拜票發春聯台南鄉親好熱情

馬英九為蔡淑惠助選 　媽祖樓送春聯祈求鼠年富裕、和平、進步

母子搭公車「媽剛下站」！孩子慢一步慘被司機關門…她後方崩潰追車

台南東區33位里長聯合舉辦「元旦升旗典禮」　洪秀柱喊出「護憲保台三部曲」

洪秀柱喊護憲保台　羅智強「獻頭」挺柱

台南 2020 跨年倒數　南警維安滴水不漏

李武龍成立抓鬼大隊　呼籲選民勇於檢舉賄選、拒絕賄選

偏鄉兒心百里醫情！臺大醫院雲林分院遠距學童心臟篩檢　醫師群助判讀

孫大千：蔡英文在辯論會再次展現「三個無可救藥」

正妹女警「迴旋踢」踹爆搶匪　身分起底！竟是台灣小姐第6名

每年上萬人腸癌！台商回台揪「0.8cm息肉」嚇傻...8族群恐中標

持續執行夜店臨檢　安平警淨化選前治安

輔選黃昭順當導護爸爸　馬英九不「軟」了！笑嗆記者：你有看到我拉票？

完整緝捕過程曝光！碧華國小停車場槍響　嫌拒檢衝撞警「臀部挨一槍」落網

新台幣重現29字頭！早盤升值逾1角　一度來到29.996元兌1美元

嘉義打卡新熱點！史蹟資料館活化成功　昭和18濃濃神社風

韓粉6罪狀出征臉超腫！　「萬老師」撿火箭炮開吉：辯論會上脫鞋搓腳的我不屑…萬人推爆

軍事、工裝迷最愛品牌終於聯名！限量單品要你高調炫耀標籤，帥女孩準備入手

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

地方熱門新聞

母子搭公車「媽剛下站」！孩子慘被關車上

韓粉被起底　店家秒認出曝黑歷史

新竹女路上等了場愛情！紅綠燈下15分鐘讓她崩潰

蘇花改1/6通車！市區公車「羅東─花蓮」前3日免費

台南東區33位里長聯合舉辦元旦升旗

羅智強「獻頭」挺柱

寶寶嗆到「滿臉奶」　護理師竟笑發IG

東北角驚見藍環章魚　可毒死26人

張嘉郡籲農委會調高進口蒜頭關稅

李武龍成立抓鬼大隊

台南跨年倒數南警維安滴水不漏

臺大雲林分院遠距心臟篩檢群助偏鄉童

國5蘇澳服務區　12/30啟用營運

邱奕勝見證　「我是青埔人」駐點服務

更多熱門

相關新聞

嘉義市史蹟資料館　開始試營運

嘉義市史蹟資料館　開始試營運

嘉義市文化局去年底將「市定古蹟原嘉義神社暨附屬館所」委託民間單位「對了出發文化創意有限公司」經營，其經營理念以「歷史文化再現」保存舊時光的美好，並以昭和J18作為品牌深化的設計，打造「日式文化體驗」x「日式文化活動」x「串聯週遭休憩景點」跨領域與跨產業媒合基地。

關鍵字：

嘉義市市定古蹟原嘉義神社暨附屬館所史蹟資料館昭和18

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

鍾明軒被罵垃圾「台灣真的病了」！

韓國瑜「膝蓋走路」　學者：勝選氣勢已凝聚

6惡狼姦殺22歲女大生　3判死3重刑

國中操場埋屍案　真相遲到16年

夫激吻陳綺貞卻騙說「去看書」正宮淚崩

外送員緊抱車禍痛哭童　4客催單負評

12星座說謊王！唐綺陽：第1名根本沒有良心

上原亞衣自曝拍片收入　難忘以一尬百

快訊／三重碧華國小傳2聲槍響　警追持槍嫌對峙中

等10個月！汪遭退落養寞回收容所

今越晚越冷最凍、降雨熱區曝　一張圖秒懂跨年元旦天氣

《我獨》朴娜勑出道13年首得大賞「哭到手抖」！

韓國瑜爆走罵媒體「扣分」　柯文哲：頭殼壞去

再過3天過生日…女偶像大城杏心臟病發作身亡！

更多

最夯影音

更多
蔡英文酸：人民不關心膝蓋走路　「你不敢講的那個國家，叫中國」

蔡英文酸：人民不關心膝蓋走路　「你不敢講的那個國家，叫中國」
韓陣營稱辯論「禁帶手機」未達共識　李俊俋打臉：已聲明上台前交給幕僚

韓陣營稱辯論「禁帶手機」未達共識　李俊俋打臉：已聲明上台前交給幕僚

辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　 韓霸氣「轉頭就走」秒變邊緣人

辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　 韓霸氣「轉頭就走」秒變邊緣人

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

造勢脫衣嗆：拎北金價生氣 X！　韓國瑜致詞誤稱「2300萬台胞」

造勢脫衣嗆：拎北金價生氣 X！　韓國瑜致詞誤稱「2300萬台胞」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面