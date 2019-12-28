印度米格-27攻擊機正式退休　服役38年墜毀超過10％

▲米格-27攻擊機服役38年，在27日正式退役。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者謝汶穎／綜合報導

印度空軍（IAF）27日宣布，第29中隊的7架米格-27攻擊機（MiG-27）在當天完成飛行任務後，全數正式退役，並在拉賈斯坦邦（Rajastan）的焦特布爾（Jodhpur）空軍基地舉行退役儀式，結束在印度長達38年的服役生活。米格-27攻擊機雖然提供精準打擊和極快速度，但安全性低，目前只剩印度及斯里蘭卡在使用。

根據《印度時報》報導，米格-27攻擊機27日最後一次在焦特布爾空軍基地升空後全數退役。國防部表示，米格-27為印度做出許多貢獻，尤其在卡吉爾戰爭（Kargil War）時，精準的向巴基斯坦投擲炸彈，有超過30年的輝煌記錄，如今則是光榮退役。」

米格-27攻擊機是印度自蘇聯引進，最早為蘇聯空軍需要一種新式攻擊機來對抗北約（NATO）國家的對地攻擊機，因而研發出米格-23，經過不斷改良後，最後改名為米格-27。印度航太（HAL）之後有經過蘇聯授權，將機種再進行升級，並稱之為米格-27ML攻擊機。

▲米格-27攻擊機因老化，出現多次墜毀問題。（圖／達志影像／美聯社）

印度國防部表示，米格-27攻擊機憑藉先進的設備和武器，可以以不攻擊方式，精準的打擊目標，且具有可變翼的設計以及強大的噴射引擎，因此可以提供極快的攻擊速度。自印度在1981年引進後，總共接收165架此機型的攻擊機。

米格-27攻擊機參加過許多國際演習，且有輝煌的衝突實戰經驗，但因為結構複雜，雖然提供極快速度，相對安全性較低。印度空軍統計表示，米格-27的墜機事故超過10%，目前只剩下斯里蘭卡在使用。印度其他米格戰機也在之前就已經退役。