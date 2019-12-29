吳琪銘「揮毫寫春聯」拜早年　吸引民眾走入總部增加互動

▲ 吳琪銘藉由寫春聯活動，增加與民眾的互動 。（圖／吳琪銘辦公室提供）

記者張嘉晏／綜合報導

民進黨新北市第10選區立委候選人吳琪銘28日於土城的競選總部舉辦「迎春納福寫春聯活動」，除了邀請書法家陳太平、宋麗潔等人現場揮毫，也藉由此活動讓民眾走入競選總部，增加彼此的互動。

本次活動，吳琪銘邀請到三和書畫學會創會理事長陳太平，以及彩韻軒藝文學會創會理事長宋麗潔等人共襄盛舉。他表示，三和書畫學會每年都會至行天官或亞東醫院寫春聯贈送，亦有舉辦書法教學課程，為推廣書法藝術盡心盡力。

吳琪銘說，今年他一共舉辦了4場的寫春聯活動，除了能和民眾有多一點互動，同時也親寫春聯提早向大家拜年。下午他也前往頂埔後援會，和民眾體驗「蝶谷巴特」剪紙藝術活動，同樣親手做了一個作品，與大小朋友同樂。

▲ 吳琪銘提早向大家拜年。（圖／吳琪銘辦公室提供）

吳琪銘也提到，在他與中央的通力合作下，三峽、土城以及鄰近的鶯歌、樹林地區，已經成為「新北市文化藝術的重鎮」，除了現有的陶瓷博物館、三鶯藝術村、三峽鶯歌老街和李梅樹紀念館外，未來新北市立美術館也將座落於鶯歌。

吳琪銘表示，他未來也會繼續向中央爭取經費和資源，讓土城、三峽在地文化藝術工作者走向國際，呼籲大家明年投票繼續支持2號吳琪銘。

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