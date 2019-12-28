傳大陸滲透選舉投開票所　陸委會「依法處理」：中共不應干預台灣民主

▲投開票所開票作業資料照。（圖／ETtoday資料照）

記者劉亭／綜合報導

民進黨團將在12月31日通過《反滲透法》，防止受到中國大陸等境外勢力的金錢資助及委託，而從事違法競選活動、違法進行遊說、妨害選舉...等行為。日前有媒體報導稱中國大陸將滲透投開票所，陸委會也表示，若發現有干擾投票等行為時，將會依法處理。

陸委會表示，依照總統副總統選舉罷免法第93第2項條及公職人員選舉罷免法第108條第2項規定，在投票所四周三十公尺內，喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，經警衛人員制止後仍繼續為之者，處一年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣一萬五千元以下罰金。

另依總統副總統選舉罷免法第94條及公職人員選舉罷免法第109條復規定，意圖妨害或擾亂投票、開票而抑留、毀壞、隱匿、調換或奪取投票匭、選舉票、罷免票、選舉人名冊、投票報告表、開票報告表、開票統計或圈選工具者，處五年以下有期徒刑。倘在投開票所涉有違反前開規定「意圖妨害或擾亂投票」之行為，相信主辨單位會依法處理，並送司法機關依法偵處。

陸委會也指出，為了確保明年總統與立委選舉之公平順利進行，選務機關中選會已表達，不敢有任何鬆懈，全力將選務工作辦到完善，並期勉所有選務人員以及投開票所工作人員，務必依循法規，公平、公正執行職務。有關報導指稱中國大陸將滲透投開票所，盯場催票等情，相信選務主管機關也會會同選務人員，依法辦理選務工作，如有發現違反選罷法相關規定情事，將依法移送檢調偵辦。

陸委會最後強調，臺灣的民主體制是全球的重要典範。中共長期以來利用臺灣民主開放社會，對我各領域進行統戰滲透及介入選舉，進行批判與威嚇影響，只會再次驗證其昧於兩岸現實及台灣民意。陸委會嚴正表示，中共方面不應誤判台灣民意及兩岸情勢發展，更不應妄圖破壞、干預台灣民主過程。

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