綠色和平政見發表會會場外拉布條！籲總統候選人提出氣候變遷政見

▲綠色和平組織在電視政見發表會會場外拉布條。（圖／綠色和平提供）



記者柯振中／台北報導

2020總統候選人電視政見發表會最後一場27日舉行，綠色和平組織守在場地外，拉起「氣候警報」的布條，手持氣候警示燈，要求候選人盡快提出因應氣候變遷的政見。

綠色和平專案主任唐安指出，2020年是台灣面對氣候危機的關鍵年，許多台灣人已經進行連署，要求候選人正視氣候警報，「身為總統候選人，必須為台灣及地球環境提出長遠的規劃。」

▲綠色和平組織在電視政見發表會會場外拉布條。（圖／綠色和平提供）



唐安說到，這次綠色和平到會場外拉布條、手持警示燈，就是希望候選人應藉由電視政見會的場合，提出符合國際建議的減碳目標，展現處理氣候危機的企圖心，「全球已有超過1200個機關或政府宣告『氣候緊急狀態』，台灣必須此刻就正視氣候變遷對全台灣的衝擊。」

唐安補充，綠色和平9月發佈全台首件「台灣氣候變遷危機意識民調」，結果指出超過9成民眾認為氣候變遷帶來的極端氣候事件已經影響到日常生活；10月再發佈「氣候曙光宣言」，盤點台灣現行氣候與能源政策，並要求總統候選人，以聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）建議控制升溫1.5°C的減碳目標，提出長期、具體的氣候與能源規劃。

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