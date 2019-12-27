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便衣警衝國會…扛走18塞族反對派議員　蒙特內哥羅通過宗教法案

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▲▼蒙特內哥羅便衣警察將反對派議員扛出議場。（圖／路透）

▲蒙特內哥羅便衣警察將反對派議員扛出議場。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

蒙特內哥羅執政黨不理會國內塞爾維亞族反對派抗議，將具有爭議性的宗教自由法案交付國會辯論表決。辯論期間有反對派議員在議場燃放爆竹、投擲疑似催淚彈的瓶罐物品；便衣警察隨後進入議場逮捕24人，包括18名反對派議員。宗教法案於當地時間27日凌晨闖關通過。

綜合外媒報導，蒙特內哥羅地處東南歐巴爾幹半島，為前南斯拉夫加盟國之一，人口約62萬人，大多數國民信仰為東正教，其中以塞爾維亞正教會為主流教會，而蒙特內哥羅正教會則未受到廣泛承認。

蒙特內哥羅總統久卡諾維奇（Milo Djukanovic）強行推動宗教自由法案立法，該法案規定，除非教會能夠證明名下不動產於1918年前取得，否則將失去所有權；塞爾維亞正教會認為，法案是為了搶奪教會財產，包括中古世紀遺留下來的教堂和修道院之所有權。

蒙特內哥羅議會於26日開始辯論，塞爾維亞正教會支持者則發動全國性示威抗議，親塞族議員也在議場內燃放鞭炮、投擲瓶罐，企圖破壞議場麥克風阻止表決，雙方僵持直到午夜時分。反對派領袖曼迪奇（Andrija Mandic）說，「我們已經準備為教會而死」。

隨後，有數名配戴防毒面具的便衣警察衝入議場，強行逮捕24名人士，其中包括18名反對派議員。在之後的表決中，宗教自由法案獲得45名執政聯盟議員贊成，以過半數同意通過。

塞爾維亞正教會批評該法案具有「歧視性」、「違反憲法精神」。反對派指責蒙特內哥羅政府「煽動分裂與仇恨」，使國家陷入雙輸局面。親西方的蒙特內哥羅總統久卡諾維奇則指責反對派的親塞爾維亞政策，破壞國家地位。

蒙特內哥羅在2006年以前與塞爾維亞同為南斯拉夫聯盟共和國成員，後透過公投獨立，但國內仍有30％人口為塞爾維亞族裔，且大多反對蒙特內哥羅自塞爾維亞獨立。

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