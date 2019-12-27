吳達偉車隊遇蔡宜芳…合體變「雙北七」！羅致政明造勢晚會　2位蘇院長相挺

▲吳達偉再曬正妹小編。（圖／翻攝自Facebook／吳達偉Z9 板橋立委候選人）

網搜小組／鄺郁庭報導

候選人應戰2020大選，不管是一步一腳印走訪，或是邀大咖站台，都是為了吸引選民關注。台民黨吳達偉今天坐上車隊，遇到台北第7選區候選人蔡宜芳，說兩人是「雙北七」，讓網友笑翻。民進黨羅致政則在今天前往埔墘興隆市場，現場有議員何博文助陣；明天他也準備在浮州舉辦造勢晚會，將有蘇貞昌等人相挺。

新北市立委第7選區（板橋東區61里）候選人吳達偉日前帶著小編發送好評面膜，再度曬出正妹小編的甜笑美照，「小編的面膜好評發送中 #更耐用 #板橋5號吳達偉」。之後臉書則是貼出吳達偉的專訪，小編在文中笑說「沒看過這麼愛去市場聊天的候選人」，接著轉貼一段內容。

只見戴季全問吳達偉「你都要出來選舉了欸！你這個品種真的很特殊欸！」吳達偉則回說「我知道啦！有在調整了，我都是自走砲型，我的助理也是啊！我都自己出去晃，然後跟他們說你們在辦公室研究政策，我喜歡跟外面的選民聊天。」

▲吳達偉遇到蔡宜芳，笑兩人是雙北七。（圖／翻攝自Facebook／吳達偉Z9 板橋立委候選人）

吳達偉27號則是跟著車隊拜票，結果意外巧遇另一隊人馬的車隊，就是台北市立委第7選區候選人蔡宜芳，讓他忍不住自拍PO文「新北七巧遇台北七 #雙北七」。網友紛紛笑噴，「是宜芳欸！等等什麼雙北七XDDDDDDDD」、「哈哈，雙北七」、「我吃個77乳加壓壓驚。」

羅致政25號則在臉書粉絲團貼文，宣布台65快速公路「合宜宅段增設隔音牆」階段性完工，說年中的時候，浮洲合宜住宅住戶及當地里長反映台65線的行駛噪音，於是他和交通部公路總局多次協調、會勘，爭取到在合安一路、板城路區段各延伸100公尺的隔音牆，「讓居民有個好眠，看似政府的小事情，卻是民眾的大問題，很高興在我們的努力下，終於有令人滿意的結果」。

▲羅致政到市場跟民眾打招呼。（圖／翻攝自Facebook／羅致政粉絲團）

今天羅致政則是到埔墘興隆市場跟民眾問早，「正義金剛何博文粉絲團議員前來助陣！」而明天晚上，他將在浮洲舉辦造勢晚會，「兩位蘇院長、聯手來板橋相挺羅致政！」說行政院長蘇貞昌、立法院長蘇嘉全，以及行政院副院長陳其邁將會前往助陣，歡迎民眾到場聽演講看表演。