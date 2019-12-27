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北韓「聖誕禮物」落空　川普政府困惑…持續警惕等到金正恩生日

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▲▼ 北韓領導人金正恩主持第七屆黨中央軍事委員會第三次擴大會議。（圖／路透）

▲北韓領導人金正恩是否真的送出「聖誕禮物」，引起美國官員高度關注。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，隨著聖誕佳節已經過去，北韓卻沒有給予「聖誕禮物」，這讓美國官員感到疑惑，不過，他們還是保持警惕，並做好一系列的準備。

北韓原本預告要送給美國「聖誕禮物」，外界猜測可能是要測試發射武器，使得川普政府繃緊神經。不過，聖誕節已落幕，北韓並未做出挑釁舉動，也讓美國官員困惑，究竟會不會收到北韓領導人金正恩的聖誕大禮。

川普政府過往將「聖誕禮物」解讀為測試武器，尤其是在情報指標上升的情況下。雖然一名熟悉北韓的消息人士告訴CNN，北韓不太可能執行挑釁的測試，然而依據情報顯示，部分武器的零件已經轉移，美官員仍普遍預期在聖誕期間會見到某種形式的試驗，也認為這種可能性會一直維持到明年1月初，時值金正恩生日。

若是北韓發射導彈或進行武器零件的相關試驗，川普政府已預先批准一系列的軍事舉措，屆時可以迅速執行，像是在朝鮮半島上空出動轟炸機、進行軍事演習。

然而，還不清楚北韓採取何種行動，才會引發美國回應。過去數個月來，北韓發射多枚短程導彈，美方對此沒有展開軍事舉措。

美國釋出的訊息有多強烈，關鍵在於美方如何部署軍力。美國官員也強調，目前的計畫只是展現武力，不會直接對北韓採取軍事行動。

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