S-2T反潛機撥贈朝陽科大　守護臺海50年延續教學價值

軍聞社／記者卓以立臺中電

空軍S-2T反潛機（編號2226）近日由空軍第3聯隊聯隊長董少將代表國防部長嚴德發，撥贈朝陽科技大學，希望除役的S-2T反潛機能延續精神，提供學校相關科系教學研究，同時推廣全民國防教育。

空軍S-2T反潛機撥贈典禮上午於朝陽科技大學舉行，典禮首先由彰化秀水馬興社區戰鼓隊開場，為活動拉開序幕，隨後董聯隊長代表國防部長，將S-2T反潛機模型贈與朝陽科技大學校長鄭道明，象徵S-2T反潛機（編號2226）正式移交。

董聯隊長表示， S-2T反潛機自民國56年服役，至106年除役，在守護國家安全中執行反潛任務，守護臺海，扮演重要的歷史角色，隨著撥贈朝陽科大，未來將在校園裡，繼續延續S-2T的故事與精神，並提供相關系所進行研究，推廣全民國防。

朝陽科技大學校長則指出，配合國家政策及航空產業發展，朝陽科大成立航空學院，為中部唯一訓練實機操作的航空相關科系，課程規劃包括「航空機械維修」、「智慧機械」、「複合材料應用與發展」三大重點特色，以培養飛行空、地勤專業人員，投入航空產業為目標，並在校方積極爭取下，獲國防部同意撥贈極具歷史意義的S-2T反潛機，重新組裝噴漆陳展於校園供師生觀摩使用，別具重要意義及價值，於校園陳展，讓師生可一睹英姿。