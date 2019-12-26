「飛鼠一號」火箭爭取27日如期發射　200公里高空墜落綠島丶蘭嶼東側30公里

▲晉陞太空科技公司的火箭「飛鼠一號」。（圖／取自晉陞公司官網）

記者楊鈞典／台東報導

台東達仁鄉南田部落安朔溪橋旁，晉陞太空科技公司租賃做為太空探測火箭試射場，因地方人士有疑慮目前暫停發射作業。但晉陞公司26日召開說明會，希望獲得地方民意支持並極力爭取在27日如期發射，若能按原先計畫的發射作業進行，太空探測火箭發射後的彈體，將會墜落在綠島丶蘭嶼東側30公里處的海域。若27日無法順利進行發射作業，下一次的發射日期將會在明年的1月22日進行。

相關單位包括海巡署丶農委會丶交通部民航局丶航港局及軍方等，已經按照先前的規劃發出海空域管制通報，呼籲各地區往來船隻丶飛行器要避開火箭發射的管制海空域。

晉陞公司董事長陳彥升之前表示，計畫試射的火箭高10公尺，寬1.5公尺，起飛重量3噸，火箭航程約10分鐘，在到達200公里上空後墜落。但根據此次該公司的申請文件顯示，太空探測火箭發射的最大彈道高度為300公里，顯示這枚太空探測火箭能到達的高度更高，若此次火箭發射順利，下次將可直接將載運的小型衛星送上太空軌道。

晉陞公司為執行國家太空中心多功能探空火箭科學實驗的發射任務，曾由太空中心邀請相關單位協調海空域管制作業，依據海巡署及農委會發出的射繫通報單（海空域管制單），如順利將會在27日上午6時－7時在台東南田發射基地進行發射，火箭發射後的彈體預計會掉落在綠島與蘭嶼中間往外30公里的海域。

▼晉陞公司爭取27日如期發射火箭，依據海巡署及農委會發出的管制公告，火箭發射後彈體將墜落在綠島與蘭嶼東側30公里處的海域。（圖／海巡署及農委會管制公告單）

►變美的秘密