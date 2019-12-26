　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

「飛鼠一號」火箭爭取27日如期發射　200公里高空墜落綠島丶蘭嶼東側30公里

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▲晉陞太空科技公司的火箭「飛鼠一號」。（圖／取自晉陞公司官網）

▲晉陞太空科技公司的火箭「飛鼠一號」。（圖／取自晉陞公司官網）

記者楊鈞典／台東報導

台東達仁鄉南田部落安朔溪橋旁，晉陞太空科技公司租賃做為太空探測火箭試射場，因地方人士有疑慮目前暫停發射作業。但晉陞公司26日召開說明會，希望獲得地方民意支持並極力爭取在27日如期發射，若能按原先計畫的發射作業進行，太空探測火箭發射後的彈體，將會墜落在綠島丶蘭嶼東側30公里處的海域。若27日無法順利進行發射作業，下一次的發射日期將會在明年的1月22日進行。

相關單位包括海巡署丶農委會丶交通部民航局丶航港局及軍方等，已經按照先前的規劃發出海空域管制通報，呼籲各地區往來船隻丶飛行器要避開火箭發射的管制海空域。

晉陞公司董事長陳彥升之前表示，計畫試射的火箭高10公尺，寬1.5公尺，起飛重量3噸，火箭航程約10分鐘，在到達200公里上空後墜落。但根據此次該公司的申請文件顯示，太空探測火箭發射的最大彈道高度為300公里，顯示這枚太空探測火箭能到達的高度更高，若此次火箭發射順利，下次將可直接將載運的小型衛星送上太空軌道。

晉陞公司為執行國家太空中心多功能探空火箭科學實驗的發射任務，曾由太空中心邀請相關單位協調海空域管制作業，依據海巡署及農委會發出的射繫通報單（海空域管制單），如順利將會在27日上午6時－7時在台東南田發射基地進行發射，火箭發射後的彈體預計會掉落在綠島與蘭嶼中間往外30公里的海域。

▼晉陞公司爭取27日如期發射火箭，依據海巡署及農委會發出的管制公告，火箭發射後彈體將墜落在綠島與蘭嶼東側30公里處的海域。（圖／海巡署及農委會管制公告單）

▼晉陞公司爭取27日如期發射火箭，依據海巡署及農委會發出的管制公告，火箭發射後彈體將墜落在綠島與蘭嶼東側30公里處的海域。（圖／海巡署及農委會管制公告單）

►變美的秘密

ET快訊
雄三飛彈誤射致1死3傷　3官兵都被判刑...確定要坐牢
北市文山區驚傳槍擊！男子遭槍手連開四槍命危送醫
楊冪撐爆中空白T「水滴胸型」全看光！33歲「無P正面照」曝光
棄鴻海高薪轉戰調查局！台大電眼妹低調求學　爸「超硬背景」曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

「飛鼠一號」火箭爭取27日如期發射　200公里高空墜落綠島丶蘭嶼東側30公里

海軍安海計畫「新救難艦」規格曝光　潛水鐘可下潛100公尺

北京上空驚現奇特雲彩！華時：解放軍試射「巨浪-3」可打遍全美

山東艦交付海軍！中國航空工業公布未來艦載機外型似「殲-31」

俄亞森-М級核潛艦「新西伯利亞」號下水　2020交付海軍

俄羅斯「極音速武器」全球第一！　普丁：超越美國史上首見

晉陞探空火箭「飛鼠一號」上架待命　主打100%全部台灣製

台東達仁「飛鼠一號」火箭上架　26日邀居民參觀化解誤會

快訊／俄Mi-8直升機「起飛失敗」迫降3傷　已知機上有29人

殲滅模擬來犯之敵　CM11戰車砲精準命中目標

「拖把浪浪」害怕人類...2年不讓摸　她安撫卸心防！暖剃長髮找新家

蕭敬騰狂唱4首！認五月天「哥中之哥」　唱《說好不哭》：只有我能代替周杰倫ＸＤ

離奇事故！路中「憑空冒出機車」　廂型車駛出秒擦撞...網驚：有蟲洞？

好像小學生犯錯一樣要罰寫100次　韓國瑜：我貪汙抓去關每天含豬膽

時薪↑158元、百貨禁免洗餐具　2020五領域13項新制一次看！

2019「年度夯歌」串燒起來　3分鐘英文流行曲一次聽完！

巨型貴賓狗給你「真正熊抱」　店員搶抱笑：腰可能會閃到

11年的兄弟情！最好的朋友結婚了　王嘉爾為他準備舞台..彌補婚禮遺憾

玄彬聽到「賢內助」嘴角忍不住上揚　孫藝真想送禮..口袋掏出「手指愛心」

Jasper最新朋友誕生　「餃伯組合」高原互喊名字超級萌

「飛鼠一號」火箭爭取27日如期發射　200公里高空墜落綠島丶蘭嶼東側30公里

海軍安海計畫「新救難艦」規格曝光　潛水鐘可下潛100公尺

北京上空驚現奇特雲彩！華時：解放軍試射「巨浪-3」可打遍全美

山東艦交付海軍！中國航空工業公布未來艦載機外型似「殲-31」

俄亞森-М級核潛艦「新西伯利亞」號下水　2020交付海軍

俄羅斯「極音速武器」全球第一！　普丁：超越美國史上首見

晉陞探空火箭「飛鼠一號」上架待命　主打100%全部台灣製

台東達仁「飛鼠一號」火箭上架　26日邀居民參觀化解誤會

快訊／俄Mi-8直升機「起飛失敗」迫降3傷　已知機上有29人

殲滅模擬來犯之敵　CM11戰車砲精準命中目標

「吃屎哥」惹上「汐止政哥」　被嗆：林北打你進醫院...網酸半斤八兩

年終獎金準備入袋！選對理財工具「賺飽回饋爽過年」　壽險業再推外幣變額保單

陳其邁回應《反滲透法》：維護台灣安全有必要！需協助政院全力配合

蘋果西打母公司大飲違證交法被起訴　投保中心受理投資人求償登記至1/6止

勇士聖誕大戰爆冷勝火箭　柯爾：本季至今最棒勝利

女兒脫口說「妳是不是人啊！」　李祖寧當眾怒斥原因曝光

宋承恩／台灣真的需要《反滲透法》嗎？

【2020大選】雁默／選戰結束之時，卻是另一場內戰的開始

日職／郭俊麟尚未確定落腳處　台、日都是選項

邵庭明年校園開講！　不捨貓狗被棄養...舉辦「動物生命教育」：從導正做起

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

軍武熱門新聞

探空火箭「飛鼠一號」上發射平台

美媒：解放軍試射「巨浪-3」可打遍全美

安海計畫新救難艦　潛水鐘可下潛100公尺

普丁：極音速武器「超美」史上首見

俄亞森-М級核潛艦「新西伯利亞」號下水

中國航空工業公布未來艦載機外型似「殲-31」

搭載F-35B！日本決心改造出雲號變真航母

F-16少校飛行員親解飛行操作奧秘

CM11戰車砲精準命中目標

「飛鼠一號」上架　邀請在地居民參觀

俄蘇-57首墜黑龍江畔原因曝光

即／俄Mi-8直升機起飛失敗迫降3傷

嚴德發：中共肆意破壞臺海和平

「飛鼠一號」　爭取27日如期發射

更多熱門

相關新聞

加薩走廊射出火箭攻擊　以色列總統「被帶進防空洞避難」

加薩走廊射出火箭攻擊　以色列總統「被帶進防空洞避難」

以巴衝突不斷，加薩走廊局勢混亂。以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）當地時間26日在舉行競選活動時，碰上巴勒斯坦激進分子由加薩走廊所發射的火箭攻擊，尼坦雅胡被迫先至防空洞避難，等到防空系統確定擊落火箭後才恢復行程。

勇士創30年聖誕節最大爆冷

勇士創30年聖誕節最大爆冷

安海計畫新救難艦　潛水鐘可下潛100公尺

安海計畫新救難艦　潛水鐘可下潛100公尺

探空火箭「飛鼠一號」上發射平台

探空火箭「飛鼠一號」上發射平台

「飛鼠一號」上架　邀請在地居民參觀

「飛鼠一號」上架　邀請在地居民參觀

關鍵字：

飛鼠一號火箭晉陞太空科技公司台灣軍武陳彥升

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

31歲男跳樓「砸中2女高中生」3人當場慘死

賀！王陽明、蔡詩芸生下聖誕寶寶

罷韓正妹蛻變　勇奪IFBB健美冠軍

台虎斑送養加拿大　散步都被讚帥

蕭敬騰搶唱《說好不哭》周杰倫衝阿信IG留言：關他麥克風

日今絞刑陸籍生　搶劫殺一家四口

好市多手臂粗草蝦　網曝神秘口感

台男霸氣PO烏克蘭辣模女友照　網：你贏了

辣媽帶兒子看五月天！「神級美貌」網傻眼：以為是情侶

真理女神只拿第2！台網友「性幻想YouTuber」曝

子瑜X雪炫《SBS歌謠大戰》性感扭臀

9歲怒罵媽媽惡毒話！母絕望隔天自殺「死時緊握一家合照」

快訊／陳綺貞道歉斬戀情「與林先生已無往來」

更多

最夯影音

更多
「拖把浪浪」害怕人類...2年不讓摸　她安撫卸心防！暖剃長髮找新家

「拖把浪浪」害怕人類...2年不讓摸　她安撫卸心防！暖剃長髮找新家
蕭敬騰狂唱4首！認五月天「哥中之哥」　唱《說好不哭》：只有我能代替周杰倫ＸＤ

蕭敬騰狂唱4首！認五月天「哥中之哥」　唱《說好不哭》：只有我能代替周杰倫ＸＤ

離奇事故！路中「憑空冒出機車」　廂型車駛出秒擦撞...網驚：有蟲洞？

離奇事故！路中「憑空冒出機車」　廂型車駛出秒擦撞...網驚：有蟲洞？

好像小學生犯錯一樣要罰寫100次　韓國瑜：我貪汙抓去關每天含豬膽

好像小學生犯錯一樣要罰寫100次　韓國瑜：我貪汙抓去關每天含豬膽

時薪↑158元、百貨禁免洗餐具　2020五領域13項新制一次看！

時薪↑158元、百貨禁免洗餐具　2020五領域13項新制一次看！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面