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台灣燈會副展區12/21點燈　搭公車賞燈最方便

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台灣燈會副展區12/21點燈 搭公車賞燈最方便（圖／台中市政府新聞局提供）

圖、文／台中市政府新聞局提供

2020台灣燈會副展區將於21日起在文心森林公園璀璨登場，因停車空間有限，交通局呼籲民眾多利用周遭10條公車路線前往賞燈，其中800路公車較其他路線快捷，主要行經文心路、北屯路及松竹路，尖峰班距約10到20分鐘、離峰及假日約15到30分鐘，並將視人潮機動加開「高鐵台中站-文心森林公園」區間車；搭乘台鐵民眾可於大慶車站轉乘抵達；搭乘高鐵民眾則可於台中站轉乘前往，快速經濟又方便。

交通局長葉昭甫指出，除800路公車外，文心森林公園周邊目前另有5、53、73、83、89、157、290、356、359路公車經過，路網遍及台中車站、朝馬轉運站，及大里、霧峰、大甲、沙鹿、北屯等行政區，更串連逢甲商圈、一中商圈、東海商圈、審計新村、草悟道等知名景點，民眾可在「捷運文心森林公園站」、「文心森林公園（向上路）」、「向上惠文路口」、「文心南大墩七街口」等站下車前往副展區賞燈。

台灣燈會副展區12/21點燈 搭公車賞燈最方便（圖／台中市政府新聞局提供）

台灣燈會副展區12/21點燈 搭公車賞燈最方便（圖／台中市政府新聞局提供）

為民眾方便了解燈會公車資訊，交通局已在燈區周邊公車路線站牌增加燈會標誌，並於文心路沿線公車候車亭張貼燈會資訊；「台中公車」APP也將新增燈會專區，針對行經展區路線及下車站位特別標示。

此外，為避免過多車輛湧入影響周邊交通，自行開車民眾於燈會期間每星期五、六、日可將車輛停放於向上停車場、南水湳停車場後，搭乘 「向上花市線」及「南水湳線」等2條免費接駁車路線前往副展區賞燈，歡迎多加利用。

交通局長葉昭甫表示，燈會期間文心森林公園預期將有大量人潮前往賞燈，為避免當地交通壅塞，呼籲賞燈民眾多利用大眾運輸工具前往。相關路線資訊可至交通局網站（https://www.traffic.taichung.gov.tw/）/主題服務專區或下載「台中公車」APP查詢。

「2020台灣燈會在台中」主展區將於明年2月8日至23日在后里森林及馬場園區展出，副展區今年12月21日於文心森林公園提前點燈，歡迎民眾來台中看燈會。

台灣燈會副展區12/21點燈 搭公車賞燈最方便（圖／台中市政府新聞局提供）

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