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透過旅程創立悟出人生觀與世界觀！水泥藝術設計師伊玲萱：理想生活自己創造

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▲泥在。（圖／女子學提供）

▲（圖／泥在Instagram）

和許多歐美國家相比，台灣的教育體制一直是以升學為主要導向，比起自己喜歡的是什麼，社會認同的價值觀，似乎來得更為重要一些。水泥藝術設計師伊玲萱分享，曾經的她也是如此，總以為追求大家眼中的成就才是能夠獲得幸福的唯一管道，因此在國外念完財務金融碩士畢業後，她理所當然地進入金融業工作。

直到邁入職場的第四年，她的身體開始出現了些「警示」，像是頭部經常隱隱作痛，談話時也容易亂了語序，甚至連走在熟悉的街道都莫名變得陌生。玲萱不明白一直以來都很認真生活的自己，究竟是哪裡出了問題？於是，在症狀持續了一陣子後，她決定給自己一段休息的空窗期，開始了一趟找尋、療癒自己的旅程。

因為你在，所以泥在

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透過各式追尋，玲萱悟出原來人生觀以及世界觀是可以被擴展，生活可以擁有無限可能性

▲泥在。（圖／女子學提供）

▲（圖／泥在Instagram）

在這段期間，玲萱沒有預設立場地凡事都去嘗試，雖然在「尋找興趣」的過程中，偶爾有些茫然，但她發現當從追求他人的期待，轉化為自己眼中的卓越時，心能夠更自由的選擇。「沒那麼喜歡的，就不需要過分執著」，隨著不斷地嘗試，一個接著一個的選擇練習，她心中那份對於所謂「好」的執念，也才逐漸放下。

因水泥本身的特性特殊，人為能掌控的僅有六、七成，因此無法做出一模一樣的成品

▲泥在。（圖／女子學提供）

▲（圖／泥在Instagram）

後來，玲萱遇見了水泥藝術，她將從前學習的「壓克力直覺彩繪」技法運用其中，不特意構圖、使用不同的色彩交互灌製堆疊，僅憑當時的想法而作。

她解釋，水泥是項很特別的創作媒材，會根據溫度、濕度、含水量多寡呈現不同的多變效果，像夏天溫度高，乾燥的速度比較快，就會容易呈現塊狀分布的模樣，反之冬天，就能擁有較多流動的時間，容易產生漸層的視覺感，因此每次拆盆脫膜都是全新的驚喜。

享受未知，無懼命運

泥在的主打商品為水泥香氛蠟燭與小器、盆栽，其材料均使用回收廢棄水庫淤泥再製的「樂土」

▲泥在。（圖／女子學提供）

▲（圖／泥在Instagram）

這種恣意與驚奇深深吸引著玲萱，也促使她決定暫且靠岸，結束前些日子的漂泊。「一個小小的開始，看會到哪裡去」，是她當初在「泥在」社群平台上打下的第一篇文字，原先這個專頁只是為了紀錄作品而生，沒想到竟意外促使她走上創業之路，不但開啟品牌經營，還順利進入誠品設櫃。

隨著新官網上線，泥在也推出新的時鐘與置物盤，藉由各種物件繼續傳遞生活的美好

▲泥在。（圖／女子學提供）

▲（圖／泥在Instagram）

玲萱坦言，那時自己其實沒有想得太多，只是不欲設立場地且看且走，因為有時候一旦設下了目標，反而會因為害怕無法達到自己希望的結果，而停留在空想和害怕的階段，裹足不前。也因此，當誠品邀請她前去設櫃時，儘管有些害怕，她還是毅然決然答應，反正每一件事都是從零開始，就算失敗了頂多也只是退回原地而已。

除了實體通路和既定推出的商品外，玲萱也在社群上開放客訂盆器，有條件地提供討論空間，邀請大家共同創作出專屬植栽。藉由這樣的服務，她希望能讓大家一起享受如拆盆般未知的樂趣，期待拆開包裹那刻，揭曉獨一無二的紋理。

品牌雖小，初衷不凡

玲萱總會細心挑選適合新手的植物，希望提供大家愉快的種植經驗，進而擴及生活感受

▲泥在。（圖／女子學提供）

▲（圖／泥在Instagram）

雖然說泥在的商品，每項都非日常的必需品，但有別於市售的制式盆器，素雅的色彩搭配與水泥獨有的細緻質地，的確能療癒生活的疲憊，提供靜謐溫暖的幸福。玲萱就曾收到一則回饋，表示自己雖然一個人住外，但自從買了小盆栽之後，每天打開房門，都像有個人在那裡守候著她一樣，很溫馨。

或許，這正是玲萱的初衷，與渴望的自我實現！即使離開金融業後，收入變得不再那麼穩定，但至少她不再只是「幫有錢人賺更多錢」，而是透過自己的雙手，為這個世界帶來一點溫度。

短暫停靠，持續追尋

▲泥在。（圖／女子學提供）

▲（圖／花森植物美學室）

近期，玲萱除了將品牌的銷售重心轉往官網之外，也與板橋「花森植物美學室」展開新的異業合作，以泥在的盆器，搭配花森的植栽與花藝教學，期望經由不同的方式，讓更多人認識植物的迷人之處。

「人生就像是一個成為自己的過程」，每一個人在每一個階段，都是在練習不同的新角色。當談及明年的規劃時，玲萱笑說一切順其自然，因為機會永遠不知道從何而來。而編輯也相信，泥在對於玲萱來說，絕對不會是一個終點，在未來，她仍然會帶著自己整合出的信仰，持續向前追尋。

聖誕節與新年即將到來，如果你也喜歡泥在的商品與傳達的品牌理念，不妨也透過一盆植栽或是喜歡的香氛，在全新的來年，為自己注入些新的改變與勇氣吧！

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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