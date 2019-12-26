ET民調／82.5％民眾認同台灣文化的基底是「中華文化」

記者黃巈禾／台北報導

什麼是台灣文化？您對於台灣文化有什麼印象呢？根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，，有高達82.5％的民眾認同台灣文化的基底是中華文化。

為了解民眾對於台灣文化以及文化政策的看法，本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫，調查期間於2019年12月23日至12月25日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式結合「網路調查」及「電腦輔助電話調查」進行，調查回收有效樣本數為1,886份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.26%。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(108年11月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

調查結果顯示，有高達82.5％的民眾認同台灣文化的基底是中華文化（含「非常認同」38.9％與「還算認同」43.6％)，僅有14.9％的民眾表示不認同（含「不太認同」8.9％與「非常不認同」5.9％)，有2.7％的民眾表示不知道或沒意見。

在中華傳統文化與多元台灣文化部分，有高達89.2％的民眾認為保存中華文化的多元台灣文化，是台灣發展觀光與文化創意等的最大優勢（含「非常認同」55％與「還算認同」34.2％)，僅有9％的民眾對此表示不認同（含「不太認同」6.6％與「非常不認同」2.4％)，有1.8％民眾表示不知道或沒意見。

對於台灣曾是華人娛樂產業最繁榮的地區之一，調查結果指出，有高達87.1％的民眾感受到近年來台灣不論是在綜藝節目、音樂作品、電影電視等娛樂產業，已漸漸沒落（含「非常有感覺」51.5％與「有點感覺」34.9％），另也有12.2％的民眾對此表示沒感覺（含「不太有感覺」9.6％與「非常沒有感覺」2.6％)，有1.3％民眾表示不知道或沒意見。

另外，有80.1％的民眾認為台灣娛樂產業仍然具有競爭力，為了振興台灣的娛樂文創產業，台灣政府應該要努力更多（含「非常認同」52.3％與「還算認同」34.7％），另也有11.4％的民眾表示不認同（含「不太認同」8％與「非常不認同」3.4％)，有1.5％的民眾表示不知道或沒意見。

對於嘉義故宮南院斥資80億元於2015年興建完成，2016年參觀人數有147萬，2017有99萬，2018年只剩76萬，連帶周邊的旅館業也經營困難，為了刺激故宮南院的參展人數，故宮南院祭出了門票下降或是免費的活動，調查結果指出，有58％的民眾認為門票降價或是免費的方式，可解決故宮南院人潮稀少，營運困難的困境（含「一定可以」19.3％與「應該可以」38.6％)，另也有37.1％的民眾表示門票下降或是免費的方式，無法解決故宮南院的困境（含「應該不可以」27.8％與「一定不可以」9.3％），有4.9％的民眾表示不知道或沒意見。

至於故宮南院為了要與北院做區隔，將博物館定位以「亞洲文化」為主軸，調查結果顯示，有63.4％的民眾認為故宮南院應該要回歸以「中華文化」為中心，將北院的文物部分移南院展出，同時解決北院展覽空間不足以及南院經營不佳的問題（含「非常認同」23.3％與「還算認同」40.2％），另也有30.3％的民眾表示不認同（含「不太認同」15.9％與「非常不認同」14.4％)，有6.3％的民眾表示不知道或沒意見。