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用AR欣賞水沙連古道、南懷仁坤　北醫大攜手故宮玩國寶

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▲▼ 。（圖／台北醫學大學提供）

▲北醫大校長林建煌運用AR技術體驗，近距離觀察故宮國寶等青銅器的結構與紋理。（圖／台北醫學大學提供）

記者崔至雲／台北報導

國立故宮博物院與台北醫學大學再度攜手合作，即日起至25日於北醫大杏春樓一樓展出「故宮X北醫藝起玩」數位微型系列特展，歡迎師生利用課間的空檔時段，「藝」起到杏春樓一樓體驗、玩賞一系列故宮國寶。

北醫大介紹，此次展覽內容包括「VR數位教學、AR數位影音展示、雲端學習體驗、遊戲式教學體驗」等主題展區，運用AR與VR進入神遊幻境、自序心境、仙萼長春、水沙連古道、南懷仁坤輿世界等數位國寶情境中；近距離解析犧尊、祖乙尊等青銅器的結構與紋理；動手玩一系列國寶化身的遊戲式教材，讓學習國寶充滿樂趣。

請繼續往下閱讀...

此數位微型系列特展預計於全台多所大專院校巡迴，北醫大為這次全台灣30所大專院校巡迴展的首站。北醫大校長林建煌在開幕儀式中強調，運用VR、AR等數位技術創意教學，鼓勵學生多元自主學習，培養AI時代的跨領域創新人才，一直是北醫大近年來極力推動的重點，藉由這次的展覽，希望帶給校內師生更豐富、多元的視野，在遊戲及實作中體驗學習，激發更多想像力與創意，也讓人文藝術的氛圍更加融入校園生活當中。

▲▼ 。（圖／台北醫學大學提供）

▲北醫大在校園內舉辦「故宮X北醫藝起玩」數位微型特展，把國寶變有趣了。（圖／台北醫學大學提供）

北醫大指出，去年4月與故宮簽訂合作備忘錄後，不但已經有「北醫人到故宮」、「行動博物館」兩門實地教學課程，所培育的學生也開始在校內教職員、國際學生等故宮參訪團中擔任導覽員，成為校園的文化種子。

北醫大也說，今年人文藝術中心也獲得故宮計畫補助，結合故宮的博物館資源與北醫大的醫療專業，經由課程與工作坊訓練，帶領學生一起構思規劃，將文物藝術的元素融入到社區醫療照護教案中，目前已經試辦了大安展齡中心的高齡者照護課程，也舉辦了高齡者的故宮參訪團，人文藝術中心的教師更帶著學生南下嘉義，為嘉義市衛生局西所的高齡者舉辦故宮南院參訪團，展現出北醫大重視人文素養、深耕人文教育、強調人文實踐與社會責任的決心，並期待與故宮持續攜手，發展出具有在地特色的社區醫療照護模式。

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