吳琪銘考察三峽河岸水域環境工程　盼優質景觀帶動地方觀光

▲吳琪銘考察三峽河岸工程 。（圖／吳琪銘辦公室提供）

記者張嘉晏／綜合報導

民進黨新北市第10選區立委候選人吳琪銘26日至三峽河水域進行考察，他表示自從105年當選立委後，他最關心的就是三峽河整治的情形，為解決淹水問題，他也多次與民間、環保團體進行溝通、協調，終於在107年向中央爭取到預算辦理「三峽河整治」，而爭取到1億元經費的第一期工程，也預計在明年完工。

吳琪銘今日邀集水利署賴建信署長、第十河川局曾鈞敏局長、水利署河川海岸組莊曜成組長及彭成龍議員與地方里長一起至現場考察工程進度，其中第一期工程以「河川整治」為主，為了強化防洪安全，運用臨時性防洪擋板，在颱風來臨前才架設在河岸上，平時仍可保持河岸景觀，又能達到防洪效果。

第二期工程則以「改善河川環境」為主，藉由高灘地整理、植栽綠美化，營造親水環境，以提升長福橋河段周邊的河岸景觀。

▲▼ 第一期工程預計明年2月完工。（圖／吳琪銘辦公室提供）

吳琪銘表示，三峽祖師廟前河岸水域環境再造，一直是地方多年來的心願，他擔任立委期間，也盡全力為民發聲，向中央爭取預算。今日實地勘查三峽祖師廟前水域環境營造已有初步成效，同時期勉水利署第十河川局儘速完成第二期工程發包作業，希望在明年底前完成，為居民創造優質的景觀和休憩環境，藉此推動地方觀光。

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