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LINE MOBILE推出免費熊大貼圖　申辦499方案送500點再享每月2%點數回饋

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲LINE MOBILE週年慶優惠再一波，推出LINE MOBILE x LINE FRIENDS獨家聯名款帆布袋。（圖／LINE MOBILE提供）

▲LINE MOBILE推出歲末年終優惠好康。（圖／LINE MOBILE提供）

記者姚惠茹／台北報導
 
LINE MOBILE今（25）日趁著聖誕佳節推出好康雙重送，只要註冊LINE MOBILE官方帳號，就能免費下載限量LINE MOBILE x LINE FRIENDS獨家貼圖，分別在12/25、12/31、1/13和1/22四天，並從即日起申辦499方案，不僅可得LINE Points點數500點，還享每月帳單金額2%回饋無上限。
 
LINE MOBILE表示，貼圖是最多用戶會使用的聊天產品之一，尤其日前全台爆紅的「LINE MOBILE 好心情運動」網路用語貼圖，其中接地氣的用語「被塑膠」、「睡懶覺」讓用戶分享給親朋好友帶來不少有趣的話題。

▲LINE MOBILE推免費熊大貼圖　申辦499方案送500點再享每月2%點數回饋。（圖／LINE MOBILE提供）▲LINE MOBILE推免費熊大貼圖　申辦499方案送500點再享每月2%點數回饋。（圖／LINE MOBILE提供）

▲LINE MOBILE推出免費熊大、兔兔貼圖。（圖／LINE MOBILE提供）
 
LINE MOBILE表示，因此新貼圖「LINE MOBILE x LINE FRIENDS 全員出動！」承襲有趣的日常用語，只要註冊LINE MOBILE官方帳號，在12/25聖誕節、12/31歡慶跨年、1/13選後療瘉、1/22慶祝過年四天即可免費下載，獲得熊大、兔兔的「吃土啦」、「想回家」、「突然害羞」貼圖。

最後LINE MOBILE年終加碼，只要申辦499方案加碼贈送500點，還享每月帳單2% LINE Points回饋無上限，而且只要手機一鍵申辦，即可享有4G終身上網吃到飽以及網內語音講到飽，月租費還可全額折抵漫遊費，可以在韓國、新加坡、菲律賓、印尼、泰國或是港澳使用。▲LINE MOBILE推免費熊大貼圖　申辦499方案送500點再享每月2%點數回饋。（圖／LINE MOBILE提供）

▲LINE MOBILE資費方案。（圖／LINE MOBILE提供）

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