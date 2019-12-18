圖／海軍2020形象月曆出爐！南方澳救災英雄、陸戰隊「飛彈女神」皆入選

▲海軍2020年形象桌曆出爐。（圖／海軍提供）



記者林銘翰／台北報導

海軍2020年形象桌曆18日出爐，本次桌曆以「勤訓衛海」為主題，結合年度漢光演習、戰術總驗收、聯合登陸作戰訓練、敦支航訓、三軍聯合作戰訓練等重大演訓為主軸，規劃「勤訓精練」、「我武維揚」、「灘岸突擊」、「敦睦邦誼」、「聯戰尖兵」、「神鬼奇兵」、「台海屏障」、「海陸鐵漢」、「精準打擊」、「深海勇士」、「天馬神射」及「濱海護衛」等12個月份子題，完整呈現本軍官兵戮力戰訓操演的紀實畫面。

海軍司令部表示，今年形象桌曆的拍攝任務是由海軍忠義報社許明忠中校及潘彥廷士官長執行，兩人分別在今年度「美國IPA國際攝影大賽」榮獲1金1銅5優選及1優選之佳績。此外，許明忠也榮獲今年度「法國PX3國際攝影大賽」專業組優選獎，相關作品成績斐然，榮獲國際肯定。

▲海軍2020年形象桌曆出爐。（圖／海軍提供）



海軍司令部進一步表示，這次特別收納其中系列得獎作品，透由這些精彩攝影照片，將海軍專注戰訓本務的實況，忠實呈現國人面前，也藉此殊榮彰顯海軍官兵的優質形象。

海軍司令部指出，回溯今年10月1日在宜蘭南方澳跨港大橋崩塌事故中，海軍第一時間出動兵力趕赴現場協助救災，水下作業大隊人員潛入水中進行船體切割、障礙物清除、人員搜救及緊急開關安全航道，日以繼夜進行災難救援，10月份的桌曆主角水械下士魏金平即是執行本次救災任務人員之一，充分展現愛民助民的精神。

▲海軍2020年形象桌曆出爐。（圖／海軍提供）



此外，在今年度「天馬操演」中擔任射擊手的陸戰隊女士官，進行拖式飛彈實彈射擊操演，精準射擊命中標靶，在海軍臉書刊載後受到網友稱讚，甚至被封為「飛彈女神」，11月份的主角即是陸戰九九旅戰車營反甲連曾蕙敏下士。

海軍司令部強調， 海軍歷年推出不同主題的形象桌曆，均獲得國人一致好評。本次形象桌曆設計，每月份均挑選最具代表性之演訓照片作為桌曆主頁，主配色是以螢光黃為主，襯托出演訓之剛強與力度，內頁則以淺灰色艦艇鋼板為背景，月份數字以標準艦艇弦號字型設計，以呈現海軍特色元素，並輯錄實際參與演訓之官兵為人物主角，藉以鏈結演訓主軸，融合多元色彩，饒富創意方式設計，賦予年度形象桌曆嶄新面貌。

▼海軍2020年形象桌曆出爐。（圖／海軍提供）



其他人也看了這些...

►小黨參選爆炸！政黨票號次抽籤「合一行動聯盟」抽中籤王1號

►2020大選「政黨票」號次一次看 19個政黨搶34席不分區立委

其他熱門新聞...

►拚國會過半！民進黨政黨票14號：護國會保台灣、票投14實在做事

►國民黨政黨票抽中⑨號 曾銘宗：國民黨護衛國家「長治久安」

►親民黨抽中③號 李鴻鈞：第三勢力崛起「左拉民進黨、右拉國民黨」

►超越藍綠，就靠她了