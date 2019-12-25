「我家在縱貫線！」桃園固執阿嬤很堅持　就是要走在車道上　

▲迷途阿嬤走在車來車往的車道上欲返家。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市82歲徐姓阿嬤家住台1省道旁，因罹患失憶症想回家卻走錯路往鶯歌方向，由於阿嬤走在車道上，車輛閃避驚險萬分，民眾發現報警處理，龜山警分局大林派出所警員楊家睿、李旻原趕到現場，擔心阿嬤因為走在路中車道上發生危險，於是先帶回派出所安置，並透過里長協助找到家人，家人聽聞阿嬤走在車道上也嚇了一跳，也感謝員警保護下平安順利返家。

▲巡警發現阿嬤後，擔心安全立即勸離並帶返警所。（圖／龜山警分局提供）

警方表示，24日16時許大林派出所接獲熱心女民眾報案指稱，在龜山工業區山鶯路248號前，有阿嬤在車道上遊走，不少車輛也小心閃避，警方不敢掉以輕心，楊、李2人立即趕到現場，果然發現阿嬤徒步走在車道中往鶯歌方向，員警上前關心並詢問姓名及住處，徐姓老婦表示，住在桃園區縱貫路上地址卻記不得了，她堅持說要走路回家，只要跟她說縱貫路怎麼走，她要自己可以走路回家。

▲迷途阿嬤雙手合十感謝員警幫忙。（圖／龜山警分局提供）

員警見阿嬤已迷路且行動不便，若獨自返家恐有危險，勸說阿嬤後先載返派出所休息，員警聯繫山德、山福、山頂等里長協助廣播找家人，所幸山德里里長李金龍依據特徵協助找到家人，員警及時聯絡上徐姓阿婆的兒子趕到派出所帶阿婆返家。原來徐姓阿嬤居住桃園區萬壽路三段屬於「縱貫路」，阿嬤又患有失憶症狀，走錯方向結果離家越來越遠，所幸即時發現否則後果不堪設想，家屬非常感謝員警的協助，阿嬤也雙手合十感謝。

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