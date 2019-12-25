阮姓外配「右舌骨斷裂」疑他殺　布袋浮屍是否為丈夫待親子鑑定

▲台南市新營分局警方據報前往阮姓女子租處查看，發現阮女陳屍屋內，丈夫陳男案發後失去聯。（圖／記者林悅翻攝，下同 ）

記者林悅／台南報導

台南阮姓外配命案，相驗發現死者右舌骨斷裂，認有他殺之嫌，而死者丈夫陳姓男子案發後去向不明，檢警追查時在嘉義發現陳男車子及手機，並尋獲1名符合身陳男特徵的浮屍，因陳男家屬無法明確指認，經採擷浮屍指紋、DNA檢體、陳男母親及其胞姐DNA檢體，送請刑事局做親子比對鑑驗，以確認死者是否為陳男。

台南地檢署指出，台南市警新營分局於12月19日晚上7時許接獲報案，稱已多日無法聯繫不上阮姓外籍配偶及其34歲陳姓丈夫，警方至現場後徵求家屬同意，並會同家屬由鎖匠開門進入。在臥室發現阮女倒臥在床旁地上，遺體已發黑，由鑑識中心進行採證，並於12月20日下午1時許向台南地檢署報驗，死者配偶則仍音訊全無，經新營分局針對陳男持用手機急難救助定位，發現手機使用基地台位於嘉義縣布袋好美里虎尾寮，即八掌溪出海口附近，新營分局立即派員前往附近搜巡，至12月20日凌晨0時40分許，在於八掌溪南岸近出海口防風林空地，發現陳男駕駛之自小客車，惟陳男不知去向、車門緊鎖，透過車窗發現副駕駛座上留有陳男持用之手機，由該新營分局聯絡拖吊車載回新營分局後鎮所採證。

另嘉義縣警察局布袋分局通報指出，該分局八掌溪出海口附近北向沙灘，於18日下午5時發現一具男性浮屍，其特徵疑與死者之丈夫陳男相符，惟經該布袋分局聯繫陳男家屬初認浮屍則無法明確指認。該男性浮屍於12月20日嘉義檢警解剖時，陳男家屬仍無法明確指認，經採擷浮屍指紋、DNA檢體、陳男母親及其胞姐DNA檢體，待送請刑事警察局親子比對鑑驗。

台南地檢署檢察官於12月24日針對死者阮女解剖，發現死者右舌骨斷裂，右邊脖子有1點明顯肌肉出血，左邊脖子有4處較不明顯肌肉出血情形，法醫初步研判應是以掐脖造成，至是否有服用藥物尚待鑑驗中。

據了解，檢警懷疑死者係遭丈夫陳男掐死，陳男再到嘉義輕生，目前全案由檢察官指揮警方積極調閱相關資料並蒐集相關事證持續追查偵辦中。