小燈泡媽媽哽咽求法官：請判處王景玉死刑

▲小燈泡命案更一審言詞辯論終結，小燈泡母親王婉諭，請求將兇手王景玉判處極刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

遭行政院長蘇貞昌點名「天地不容、死刑定讞該執行」的女童小燈泡命案，高等法院更一審再度開庭審理，小燈泡母親王婉諭這次也出庭陳述意見。她請求法院將兇手王景玉（死刑）判處極刑，因為國家對精神病照顧並不完善，王男有高度再犯可能，所以希望能將他判死，不要再有類似小燈泡的案件發生。

本案發生於2016年3月28日上午11點左右，有精神疾病、毒品前科的35歲王男，先到大賣場買了做案的剁骨菜刀，而後騎機車隨機找尋作案目標。當時將滿4歲的劉姓女童「小燈泡」騎著腳踏車，與母親王婉諭一同要到捷運站接外公。王男在母親王婉諭面前，自後方接近小燈泡，並持菜刀朝小燈泡頸部猛砍，小燈泡身首分離、當場死亡，王男隨即被附近民眾制伏。

小燈泡命案引發社會高度關注，一審士林地院審理後，認定王男罹患思覺失調症，依照兩公約法的規定，僅處王男無期徒刑。高等法院二審時，雖然王男向小燈泡父母劉大經、王婉諭當庭道歉，但劉大經陳述時，拒絕王男的道歉，甚少發言的劉大經還在法庭上，哽咽陳述失去女兒的痛苦心情，請求高院將王男判處死刑。但二審認為，王男行為時因為受到思覺失調症影響，辨識能力顯著降低，因此不判死，仍處無期徒刑。

案經最高法院撤銷發回更三審，高等法院24日進行言詞辯論程序，並請王婉諭到場陳述意見。庭訊中，檢方認為王男的惡性重大，建議判處極刑（死刑）。至於律師則辯護，王男深受精神疾病影響，在國家尚未對精神疾病患者有完善的照顧之前，由王男承擔因照顧疏失而造成意外的責任，非常不公平，請求不要判處死刑。

至於王婉諭則在庭上陳述，建議將王男處以極刑（死刑）。她指出，因為國家對精神疾病照顧並不完善，王男有高度再犯可能，所以希望能將他判死，不要再有類似小燈泡的案件發生，「這是一個不得已的選擇。」全案言詞辯論終結，將於1月21日上午10點宣判。