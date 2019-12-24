藍軍屏北立委鬧雙包　KMT撤黃冬輝黨籍並籲：唯一支持葉壽山

▲國民黨屏東縣黨部24日召開記者會表示，國民黨在屏東第一選區唯一提名葉壽山，呼籲支持者第一選區唯一支持葉壽山 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

前國民黨員黃冬輝被國民黨撤銷黨籍，卻依舊拿著與國旗、韓國瑜的合成照「偽裝」成藍軍繼續參選立委，國民黨屏東縣黨部24日召開記者會表示，國民黨在屏東第一選區唯一提名葉壽山，呼籲支持者不要受黃冬輝及其背後影舞者的影響，第一選區唯一支持葉壽山，別讓2005年失去縣長的憾事再度上演。

▲▼國民黨屏東縣黨部24日召開記者會。

對此，黃冬輝表示「難過」，他說，參選立委，是給年輕人一個希望，每個人都有參選權利，不是專屬某人；當年馬英九「萬人迷」時代，參選總統，在屏北地區仍輸1萬4000多票，顯示屏北地區仍是綠大於藍人，由於他的參選，許多年輕人拿著國旗、騎著機車替他和韓國瑜拉票，藍綠差距正逐漸縮小中。

黃冬輝說，這次參選只有一個目標，就是拉下鍾佳濱，給年輕人希望，也希望國民黨像他這3年多來一樣，勇敢站出來捍衛軍公教警消權益。

國民黨屏東縣黨部今天以「誰拿著國旗打藍軍？2005害國民黨失去縣長，2020又想害國民黨失去立委？唯一支持1號葉壽山」為題召開記者會指出，黃冬輝違紀參選早已被黃國屏、黃復興黨部撤銷黨籍，目前已是無黨籍，然而他一再以國旗、韓國瑜合照等影響支持者視聽，讓國民黨、葉壽山感到困擾。

縣黨部主委廖婉汝等人說，黃冬輝本是反年改、反民進黨大將，卻在明知參選只會讓民進黨候選人得利情況下參選到底，讓人覺得其背後有影舞者在操控。

這次屏北立委選舉，各界從開始就看好葉壽山，後來又發生蘇家為爭取不分區及換選區的「蘇打綠」事件後，民進黨選情更為之一挫。但就在葉壽山選情看好之時，又發生黃冬輝的「偽藍軍」、「扛著國旗打藍軍」，實在不能不令人懷疑這是和2005年相同的選舉操作。

國民黨呼籲支持者記取2005年受騙上當、失去縣長寶座的教訓，不要再被黃冬輝及其背後影舞者「扛著國旗打藍軍」的選舉伎倆所迷惑，集中選票、唯一支持1號葉壽山，為國民黨守住屏北重要的一席。

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