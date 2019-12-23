在愛媽懷中斷氣！黑狗「壯壯」遭人惡意毒殺...口吐白沫離世

▲黑狗「壯壯」疑似吃下含有農藥的食物，遭人惡意毒殺。（圖／翻攝畫面）

圖文／周刊王

新竹縣寶山鄉疑似發生毒狗案件，郭姓女子今上午餵養流浪狗時，發現平時健壯的黑狗「壯壯」口吐白沫倒在地上，來不及送醫便在郭女懷中喪命，由於當地常出現毒狗事件，愛媽懷疑有心人是將農藥放在肉中毒害流浪動物，相關案情則仍待釐清。

據了解，「壯壯」在此區出沒約3年，平時乖巧貼心，也從不胡亂吠叫，郭女長期餵養，跟牠已有深厚情感，郭女今上午一如往常帶著飼料去看牠時，卻發現牠已奄奄一息倒在路邊，看郭女最後一眼才離世。

但這已不是第一起毒狗案，當地動保人士指控，周邊經常發生毒狗事件，愛爸、愛媽們不時得含淚收屍，懷疑是有心人士故意將農藥藏在肉裡，誘騙不知情的動物們吃下，進而奪走流浪動物的無辜生命。

根據動保法規定，惡意使用任何有毒藥物毒狗、毒貓的行為，都是虐待動物，最重可處罰行為人2年以下有期徒刑，併科20萬以上200萬元以下罰金；若犯罪情節重大者，還可加重處罰到1年以上5年以下有期徒刑，併科50萬元以上500萬元以下罰金，且主管機關可公布犯罪行為人的姓名、照片及違法事實。

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