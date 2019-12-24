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尋霞海城隍廟黑背包男！她拜3小時月老：要跟你說一句重要話　結局虐翻人

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▲▼台北霞海城隍廟，月老，拜月老，月下老人。（圖／記者蔡玟君攝）

▲原PO買了一袋糖果餅乾拜月老。（資料照／記者蔡玟君攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享到台北霞海城隍廟拜月老，過程中有和一名小哥哥聊天，「我有注意到他好像都在等我」，但之後兩人不小心走散。由於她想和對方說一句話，還公布這名男子的穿著，結果結局大逆轉笑翻其他人，「這峰迴路轉…也太虐了！」

當事人22日冬至在「爆廢公社二館」臉書社團發文指出，當天下午去拜拜，特別買了一袋糖果餅乾，但因供桌上的供品太多，被廟方人員告知拿著就好，所以她全程都提著袋子。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，排隊點香等了很久，終於快輪到她時，旁邊的位子空了；但有一位姐姐看著她跟身後的小哥哥，似乎在想應該自己先點香，還是給她和小哥哥點香，「然後，後面的小哥哥問我，『請問旁邊的也可以點嗎？』我說，『應該可以吧』。」

▼原PO拜月老和一名小哥哥相遇。（資料照／記者蔡玟君攝）

▲▼台北霞海城隍廟，月老，拜月老，月下老人。（圖／記者蔡玟君攝）

原PO說，之後他們點完香，走到拜拜隊伍最後面，這次她排對方後面，又排了很久，有跟他小小聊幾句，也教他拜拜的順序；之後終於踏進廟，在拜月老時，「我有注意到小哥哥拜完在旁邊等我。」

原PO指出，等她拜完後，示意小哥哥拜義勇公，等到整輪拜完去插香、放金紙，「我有注意到他好像都在等我？因為他有停下來看我，我應該沒看錯。」

原PO表示，排隊去領平安茶，「他排在我後面兩三個人距離，之後，我比他先喝完平安茶，回收紙杯，然後站到一邊去。我有一句很重要的話要對他說！真的很重要！可是！還是一不小心我們就散了。」

▼原PO表示，之前就有領紅線了，當天是帶去過火爐。（資料照／記者蔡玟君攝）

▲▼台北霞海城隍廟，月老，拜月老，月下老人，紅線，過香爐，紅線過香爐。（圖／記者蔡玟君攝）

「獨自一人、穿著黑色羽絨外套、黑色口罩、戴眼鏡、背著黑色背包的小哥哥！」原PO說，「我本來有一句話要告訴你！那就是對不起！你的外套帽子在我們走進廟裡排隊時，不小心被我燒出一個洞！對不起，我不是故意的！若有緣再見，我會賠償你一件或出修補費用的，實在很抱歉！」

原PO回應網友的問題表示，當天人真的超多，拜完就將近3小時了。有人詢問「重點月老有幫妳牽好了嗎」；她回，之前就有領紅線了，當天是帶去過火爐。

其他網友看完笑說，「套路、滿滿的套路」、「命中註定燒到你」、「 推....那位先生快出來，月老在幫你們牽線」、「這峰迴路轉…也太虐了」、「我還以為是什麼愛情故事...最後笑出來。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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