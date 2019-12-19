碩士警官上網約砲…帶2公克「好東西」準備High！「約到自己人」翻船過程曝光

▲刑事局碩士警官爆出吸毒約砲醜聞 。（圖／翻攝Google maps）

記者張君豪、莊智勝／台北報導

台北市松山分局日前透過網路約砲聊天室緝毒，沒想到毒蟲遭到警方上銬逮捕時，竟驚喊「我是自己人」，經查後意外發現該名毒蟲是刑事局鑑識科微物股的陳姓警官。自家人爆發持毒、吸毒醜聞，刑事局也沉痛強調「絕不寬貸」，連夜召開考績會予以2大過、免職處分，並將陳員依法送辦，以正法治風紀。

據悉，陳員為滿足自身性慾，經常流連網路聊天室約砲，不料卻恰巧碰上同仁上網緝毒；當時雙方接上線後，陳男開門見山，要求「見面約愛」，還透露「有好東西可以助興」；員警聞言後不動聲色，透過鍵盤與陳員展開甜蜜攻防。

雙方在18日傍晚5時許於北市敦化北路一巷口碰面後，陳員準備好要與前來赴約的員警翻雲覆雨，並神秘兮兮地拿出2公克的安非他命，直言這就是他在聊天室中所說的「好東西」。赴約員警見時機已經成熟，立即亮出證件，並當場將陳員壓制上銬。這一變化來得太過突然，陳員嚇了一大跳，急忙掙扎並對著警方大喊「我是自己人」，自曝身分就是刑事局警官。

據初步了解，32歲的陳員係一般大學畢業後考上中央警察大學鑑識研究所103班，並於106年取得碩士學位，隨後還通過警察人員三等考試，同年10月分發新北市政府警察局刑警大隊任職，但如今卻持毒遭逮、自毀前程。陳員供稱，2公克的安非他命是他花了3500元購得；刑事局事後連夜召開考績會，予以2大過免職處分，後續除追究考監責任外，同時強調將依法斷然處置，絕不寬貸。

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