論文大偏題「是長久問題」　教團：將論文品質納入大學教學品保機制





▲建國科大被爆論文疑似與系所專業不符，包括符咒、紫水晶、噴泉對於壓力舒緩研究究等。（圖／翻攝建國科技大學官網）

記者崔至雲／台北報導

建國科技大學電子所和機電光研究所傳出部分論文疑似偏離專業，包括以符咒、紫水晶當研究主題。對此，私校工會理事長尤榮輝指出，其實只要上國家圖書館網站查詢博碩士論文，就可發現這種學術亂象並不少見，呼籲教育部應檢討大學教學品保機制，納入論文品質的審查。

建國科技大學電子工程研究所與機電光系統研究所被媒體踢爆，有部分碩士論文疑似與系所專業不符，包括符咒、紫水晶、噴泉對於壓力舒緩研究，與觀光夜市設置探討、火鍋店餐飲服務品質研究等。

請繼續往下閱讀...

尤榮輝指出，建國科大碩論偏離系所核心能力和教學目標是台灣高等教育長久存在的問題，只要上國圖網站查詢博碩士論文就可發現這種學術亂象並不少見。

尤榮輝說，這樣的問題出在過去教學品保制度「重形式不重品質」、「重量不重質」，造成大學輕忽論文品質的控管，而許多私立科大為求招生目的，犧牲教育品質讓學生容易入學、輕鬆畢業，導致高教品質日益低劣、碩士滿街跑的現象。

尤榮輝表示，論文主題是否符合系所專業，指導老師應該有專業判斷能力，而系所和學校也應該用比較高的標準來控管畢業論文品質。老師或學校不能因為招生目的而放棄專業良心並犧牲教育品質。

對於目前的高教亂象，尤榮輝建議，一、教育部應檢討大學教學品保機制，納入論文品質的審查；二、學校與指導老師應自我課責，用更嚴格的標準要求學生論文；三、強制要求碩博士生取得學位後將論文全文上網供外界檢視。尤榮輝最後也建議建國科大，若能虛心檢討內部教學品保機制或許能化危機為轉機。

