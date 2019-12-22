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學1個月格鬥就對戰泰拳館長　男大生「35秒被踢昏」3周後過世

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記者蔡紹堅／綜合報導

四川成都上月舉行一場自由搏擊賽，22歲大學生小龍（化名）參加了比賽，但才開場35秒，就被對手踢倒，隨後心臟驟停陷入昏迷，於12月20日上午去世。事件在網上引起很大討論，也有人發現，小龍在參賽前只學了一個月的搏擊，是全無實戰經驗的新手，但他的對手卻是職業選手，擁有一間泰拳館，戰績為11勝0負3KO。

根據陸媒報導，小龍是在一位吳姓教練邀請下參賽的，吳教練表示，他有明確告知主辦方小龍是初學者，是主辦方分配對手失誤。但主辦方的一名股東卻說，吳教練宣稱小龍有一年半的格鬥基礎。

▼小龍拍攝的對戰宣傳廣告。（圖／翻攝微博）

▲▼22歲男大生初學格鬥1個月，跟金腰帶拳手對打，心臟驟停倒在拳台。（圖／翻攝自封面新聞）

小龍昏迷後很快被送醫急救，雖然心跳有恢復，但腹腔卻不斷出血，住進ICU情況也未好轉，病危通知書上顯示，小龍當時被診斷有心臟驟停、胸腹部外傷、心臟疑似挫傷、消化道大出血、失血性休克等十多種症狀。

小龍出事之後，警方第一時間介入，比賽主辦方公司的法人代表與打傷人的拳手一直在警方控制中，案件未有定論。傷人拳手的母親表示，自己得知消息後，哭得很傷心，大家都不想看到這樣的結果，兒子賽前因手受傷不想參賽，賽前三四天仍在拒絕，但賽事主辦方一直遊說勸他參賽，相信司法機關能給一個公平公正的結果。

小龍的的家人則正在聯繫律師，小龍的哥哥表示，目前只能等待警方的調查結果，「小龍走了後，警方通知了涉事各方，但現在沒有一人來探望過我們。」

▼醫院發出的病危通知書。（圖／翻攝微博）

▲▼22歲男大生初學格鬥1個月，跟金腰帶拳手對打，心臟驟停倒在拳台。（圖／翻攝自封面新聞）

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