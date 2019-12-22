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老婆剛懷孕2月...新婚工程師「咳嗽狂拖」變癌末　崩潰：要治療或留下孩子？

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圖文／周刊王

許多人會因為病症輕微而選擇自行服藥，不去看醫生，但許多症狀拖久了可能將變得更嚴重，甚至變成癌症。一名30多歲的工程師不停咳嗽，但因剛新婚而沒有花時間去看病，直到情況越來愈嚴重，就醫後才發現已是癌症末期，而他的老婆才剛懷孕2個月，令人感嘆。

胸腔內科醫師紀炳銓在節目《醫師好辣》分享案例，一名30多歲的男子在婚前就有輕微咳嗽，之後又忙著婚事，因此沒有撥空就醫，直到他的症狀愈來越嚴重，不僅咳得厲害還加上發燒，他才到醫院檢查。男子一開始先給別的醫生檢查，醫生表示「你年紀輕，應該不是什麼大問題」，猜測是黴漿菌肺炎，便開了藥讓男子服用，但情況仍沒有好轉。

老婆才剛懷孕...新婚男咳嗽狂拖！醫檢查嘆：癌症末期

請繼續往下閱讀...

▲老婆剛懷孕，新婚癌末男崩潰。（圖／翻攝醫師好辣Youtube）

1個月後，男子到胸腔科門診就醫，經X光檢查發現男子罹患淋巴管癌，再經電腦斷層，發現心臟後面大血管和小血管之間長了顆僅2公分大的腫瘤。

紀炳銓表示要在早期就診斷出2公分以下的腫瘤，確實不容易，男子也是併發癌性淋巴管癌才會發現腫瘤。而男子診斷出癌末時，他的老婆剛懷孕2個多月，讓他內心十分痛苦煎熬，煩惱到底要不要治療癌症，或是孩子要不要留下來，情況令現場來賓聽完都相當同情與不捨。

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